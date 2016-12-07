В результате наводнения во Вьетнаме погибли 13 человек
Третий раз за последние 8 недель на центральный Вьетнам обрушилось наводнение, погибли 13 человек.
С 31 ноября в городе Куангнгай выпало 440 мм осадков, сообщает The Floodlist.
Число жертв наводнения в Таиланде увеличилось до 14
Шесть человек погибли в провинции Бинь Динь, четверо - в Кванг-Нгаи и трое - в Куангнам.
Стихия разрушила почти сотню домов, затопила 12,5 тыс. га посевов. В результате наводнения погибли 19 тыс. голов птицы и скота.
Метеорологи предполагают, что в регионе может выпасть еще больше осадков. В некоторых районах высокая вероятность схода оползней и разлива рек.
Напомним, в результате наводнения в Таиланде за последнюю неделю погибли 14 человек.
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