В результате наводнения во Вьетнаме погибли 13 человек

Третий раз за последние 8 недель на центральный Вьетнам обрушилось наводнение, погибли 13 человек.

Наводнение во Вьетнаме / Reuters

С 31 ноября в городе Куангнгай выпало 440 мм осадков, сообщает The Floodlist.

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Шесть человек погибли в провинции Бинь Динь, четверо - в Кванг-Нгаи и трое - в Куангнам.

Стихия разрушила почти сотню домов, затопила 12,5 тыс. га посевов. В результате наводнения погибли 19 тыс. голов птицы и скота.

Метеорологи предполагают, что в регионе может выпасть еще больше осадков. В некоторых районах высокая вероятность схода оползней и разлива рек.

Напомним, в результате наводнения в Таиланде за последнюю неделю погибли 14 человек.