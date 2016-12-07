Одна из больниц уже приняла около 500 раненых при землетрясении в Индонезии
Больница имени Чик Дитиро района Пидиджая в индонезийской провинции Ачех уже приняла около 500 раненых при землетрясении, которое произошло утром 7 декабря.
По данным Национального управления метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, эпицентр землетрясения находился в 18 км к северо-востоку от Пидиджая, передает "РИА Новости" со ссылкой на портал Detik.com.
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"Мы ведем прием пациентов, которые продолжают поступать. На этот момент каких-то чрезвычайных проблем нет: силы медиков используются в максимальной степени, пациентов размещаем в коридорах и палатках, которые предоставила полиция", - сообщил директор больницы Мохаммад Файсал.
Специалисты зарегистрировали после главного толчка 12 афтершоков магнитудой до 4,8 по шкале Рихтера.
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Напомним, ранее сообщалось, что в результате землетрясения в Индонезии погибли 54 человека.
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