Одна из больниц уже приняла около 500 раненых при землетрясении в Индонезии

11:30, 7 декабря 2016
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Больница имени Чик Дитиро района Пидиджая в индонезийской провинции Ачех уже приняла около 500 раненых при землетрясении, которое произошло утром 7 декабря.

Землетрясение в Индонезии / REUTERS
Землетрясение в Индонезии / REUTERS

По данным Национального управления метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, эпицентр землетрясения находился в 18 км к северо-востоку от Пидиджая, передает "РИА Новости" со ссылкой на портал Detik.com.

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"Мы ведем прием пациентов, которые продолжают поступать. На этот момент каких-то чрезвычайных проблем нет: силы медиков используются в максимальной степени, пациентов размещаем в коридорах и палатках, которые предоставила полиция", - сообщил директор больницы Мохаммад Файсал.

Специалисты зарегистрировали после главного толчка 12 афтершоков магнитудой до 4,8 по шкале Рихтера.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате землетрясения в Индонезии погибли 54 человека.

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