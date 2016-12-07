Число жертв лесных пожаров в Теннесси увеличилось до 14

10:29, 7 декабря 2016
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В результате лесного пожара в американском штате Теннесси погибли 14 человек. 

Reuters
Reuters

В городе Гатлинбург погибли 14 человек, еще 134 получили ранения. По словам местных чиновников, среди погибших есть туристы, передает CNN.

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Пожар уничтожил более 1600 зданий, среди которых жилые дома, коттеджи, церкви.

Сейчас местные власти оценивают ущерб, нанесенный инфраструктуре. Аварийные бригады стараются как можно быстрее восстановить коммунальные услуги и расчистить дороги.

Некоторые местные жители уже вернулись в город.

Напомним, в американском штате Южная Каролина горит почти 4 тысячи га леса, ущерб от пожара оценивается в 3,3 миллиона долларов.

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