Количество погибших в результате землетрясения в Индонезии возросло до 90 человек (фоторепортаж)

10:28, 7 декабря 2016
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Многие здания разрушены, под завалами предположительно находятся десятки людей.

Землетрясение в Индонезии / REUTERS
Землетрясение в Индонезии / REUTERS

В индонезийской провинции Ачех в среду, 7 декабря, произошло землетрясение магнитудой 6,5, в результате которого погибли более 90 человек, многие здания разрушены. Об этом сообщает DW.

Землетрясение произошло ранним утром, эпицентр подземных толчков находился к северу от небольшого города Реулеует. Многие здания разрушены, под завалами предположительно находятся десятки людей.

Появились первые фотографии последствий двух землетрясений в центральной Италии

По данным местных служб, землетрясение застало многих жителей мусульманского региона за подготовкой к утреннему намазу. Сейсмологи утверждают, что подземные толчки ощущались во всей провинции Ачех. После первых признаков землетрясения жители, опасаясь цунами, в панике выбежали из домов. При этом власти об опасности возникновения гигантских волн не сообщали.

В 2004 году эта же провинция серьезно пострадала в результате землетрясения и цунами. Тогда в Индонезии погибли свыше 170 тысяч человек, десятки тысяч погибли в Индии, Таиланде и Шри-Ланке.

Как известно, ранее сообщалось о 54 погибших.

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