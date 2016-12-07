Количество погибших в результате землетрясения в Индонезии возросло до 90 человек (фоторепортаж)
Многие здания разрушены, под завалами предположительно находятся десятки людей.
В индонезийской провинции Ачех в среду, 7 декабря, произошло землетрясение магнитудой 6,5, в результате которого погибли более 90 человек, многие здания разрушены. Об этом сообщает DW.
Землетрясение произошло ранним утром, эпицентр подземных толчков находился к северу от небольшого города Реулеует. Многие здания разрушены, под завалами предположительно находятся десятки людей.
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По данным местных служб, землетрясение застало многих жителей мусульманского региона за подготовкой к утреннему намазу. Сейсмологи утверждают, что подземные толчки ощущались во всей провинции Ачех. После первых признаков землетрясения жители, опасаясь цунами, в панике выбежали из домов. При этом власти об опасности возникновения гигантских волн не сообщали.
В 2004 году эта же провинция серьезно пострадала в результате землетрясения и цунами. Тогда в Индонезии погибли свыше 170 тысяч человек, десятки тысяч погибли в Индии, Таиланде и Шри-Ланке.
Как известно, ранее сообщалось о 54 погибших.
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