В результате землетрясения в Индонезии погибли 54 человека

09:17, 7 декабря 2016
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Не менее 54 человек погибли после мощного землетрясения в индонезийской провинции Ачех.

Последствия землетрясения в Индонезии / Reuters
Последствия землетрясения в Индонезии / Reuters

По информации Геологической службы США землетрясение магнитудой 6,4 произошло на севере провинции Ачех.

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,3

В результате обрушились десятки зданий, сотни людей получили травмы. Погибли 54 человека, среди которых восемь детей, сообщает Sky News.

По словам экспертов, землетрясение вряд ли могло бы вызвать цунами, но после него в течение нескольких часов ощущалось не менее пяти повторных подземных толчков.

Напомним, в понедельник, 6 декабря, в уезде Ньэнронг Тибетского автономного района произошло землетрясение магнитудой 5,1. 

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