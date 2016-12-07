Сегодня в Киеве без осадков, днем до -7°

08:30, 7 декабря 2016
833

Согласно данным Погода УНИАН, 7 декабря в столице днем до -7°, без осадков.

УНИАН
В Киеве днем до -7° / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -7°, вечером - до -9°. Ветер переменный, до 4.4 м/с.

На автодорогах Украины сегодня пройдет снег, завтра без осадков, на юге температура до +5°

Сегодня солнце в столице взошло в 07:44, а зайдет в 15:54.

Как сообщал УНИАН, в среду, 7 декабря, в Украине практически без осадков. Самая высокая температура будет на юге - до -1°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Синоптик сообщила, когда украинцам следует ожидать ослабления жары Синоптик сообщила, когда украинцам следует ожидать ослабления жары
Завтра в Украине будет жарко и без осадков (видеопрогноз) Завтра в Украине будет жарко и без осадков (видеопрогноз)
В Иране в результате землетрясения пострадали 105 человек В Иране в результате землетрясения пострадали 105 человек
Аномально жаркий май: в Киеве за сутки зафиксировано три температурных рекорда Аномально жаркий май: в Киеве за сутки зафиксировано три температурных рекорда
В Украине сегодня без осадков, на юге температура до +30° (карта) В Украине сегодня без осадков, на юге температура до +30° (карта)
В Тернопольской области в результате удара молнии погибла 52-летняя женщина В Тернопольской области в результате удара молнии погибла 52-летняя женщина
Завтра в Украине без осадков, местами до +30° (видеопрогоноз) Завтра в Украине без осадков, местами до +30° (видеопрогоноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 24 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
47 %
754 мм
5.7 м/с
11 %
Лента новостей