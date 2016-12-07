Сегодня в Киеве без осадков, днем до -7°

Согласно данным Погода УНИАН, 7 декабря в столице днем до -7°, без осадков.

В Киеве днем до -7° / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -7°, вечером - до -9°. Ветер переменный, до 4.4 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 07:44, а зайдет в 15:54.

Как сообщал УНИАН, в среду, 7 декабря, в Украине практически без осадков. Самая высокая температура будет на юге - до -1°.

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