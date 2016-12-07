В Украине сегодня без осадков, на востоке температура до -10° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 7 декабря, в Украине практически без осадков. Самая высокая температура будет на юге - до -1°.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН

В столице сегодня без осадков, днем -7°. Ветер переменный, до 4.4 м/с.

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Во Львове 7 декабря переменная облачность, температура воздуха днем -3°. Ветер переменный, легкий.

В Луцке сегодня облачно с прояснениями. Температура воздуха днем -5°. Ветер северный и юго-западный, до 3.4 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в среду без осадков. Температура -7°. Ветер переменный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают переменную облачность, температура днем -3°, ветер северный и северо-западный, до 7.8 м/с.

На юге до -1° / УНИАН

В Харькове солнечно. Температура до -10°, ветер переменный, слабый.

В Симферополе сегодня пройдет снег. Температура днем -1°. Ветер переменный, до 5.2 м/с.

В Днепре без осадков. Температура воздуха -9°. Ветер северный и северо-западный, умеренный.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают ясную погоду, температура днем -5°. Ветер северный и северо-западный, до 8.1 м/с.

В Краматорске в среду без осадков, днем -11°. Ветер переменный, слабый.

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В Северодонецке переменная облачность, температура днем -10°. Ветер переменный, до 5.4 м/с.

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