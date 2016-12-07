В Украине сегодня без осадков, на востоке температура до -10° (карта)

08:01, 7 декабря 2016
1789

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 7 декабря, в Украине практически без осадков. Самая высокая температура будет на юге - до -1°.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН
В Украине сегодня без осадков / УНИАН

В столице сегодня без осадков, днем -7°. Ветер переменный, до 4.4 м/с.

На автодорогах Украины сегодня пройдет снег, завтра без осадков, на юге температура до +5°

Во Львове 7 декабря переменная облачность, температура воздуха днем -3°. Ветер переменный, легкий.

В Луцке сегодня облачно с прояснениями. Температура воздуха днем -5°. Ветер северный и юго-западный, до 3.4 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в среду без осадков. Температура -7°. Ветер переменный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают переменную облачность, температура днем -3°, ветер северный и северо-западный, до 7.8 м/с.

УНИАН
На юге до -1° / УНИАН

В Харькове солнечно. Температура до -10°, ветер переменный, слабый.

В Симферополе сегодня пройдет снег. Температура днем -1°. Ветер переменный, до 5.2 м/с.

В Днепре без осадков. Температура воздуха -9°. Ветер северный и северо-западный, умеренный.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают ясную погоду, температура днем -5°. Ветер северный и северо-западный, до 8.1 м/с.

В Краматорске в среду без осадков, днем -11°. Ветер переменный, слабый.

Спасатели предупреждают о появлении льда на реках Украины

В Северодонецке переменная облачность, температура днем -10°. Ветер переменный, до 5.4 м/с.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Аномально жаркий май: в Киеве за сутки зафиксировано три температурных рекорда Аномально жаркий май: в Киеве за сутки зафиксировано три температурных рекорда
В Сомали полмиллиона человек пострадали в результате наводнений В Сомали полмиллиона человек пострадали в результате наводнений
В Индии из-за сильных дождей погибли 11 человек В Индии из-за сильных дождей погибли 11 человек
Синоптики предупреждают о пожарной опасности Синоптики предупреждают о пожарной опасности
В Киеве сегодня солнечно, температура до +28° В Киеве сегодня солнечно, температура до +28°
В Тернопольской области в результате удара молнии погибла 52-летняя женщина В Тернопольской области в результате удара молнии погибла 52-летняя женщина
В Киеве завтра без осадков, температура до +28° В Киеве завтра без осадков, температура до +28°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 24 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
47 %
754 мм
5.7 м/с
11 %
Лента новостей