В Киеве завтра без осадков, днем до -7°

19:00, 6 декабря 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 7 декабря в столице без осадков, температура воздуха днем до -7°.

УНИАН
В Киеве завтра до -7° / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до -9°.

На автодорогах Украины сегодня пройдет снег, завтра без осадков, на юге температура до +5°

Ветер переменный, до 4.4 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:44, а зайдет в 15:54.

Как сообщал УНИАН, в среду, 7 декабря, в Украине практически без осадков. На востоке ночью похолодает до -17°.

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