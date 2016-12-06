В Киеве завтра без осадков, днем до -7°

Согласно данным Погода УНИАН, 7 декабря в столице без осадков, температура воздуха днем до -7°.

В Киеве завтра до -7° / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до -9°.

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Ветер переменный, до 4.4 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:44, а зайдет в 15:54.

Как сообщал УНИАН, в среду, 7 декабря, в Украине практически без осадков. На востоке ночью похолодает до -17°.

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