В Украине завтра похолодает, на востоке ночью до -17° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 7 декабря, в Украине практически без осадков. На востоке ночью похолодает до -17°.
В Киеве завтра без осадков, ночью -11°, днем -7°. Ветер переменный, до 4.4 м/с.
Во Львове 7 декабря переменная облачность, ночью -8°, днем -3°. Ветер переменный, легкий.
На автодорогах Украины сегодня пройдет снег, завтра без осадков, на юге температура до +5°
В Луцке завтра облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -7°, днем -5°. Ветер северный и юго-западный, до 3.4 м/с.
В Виннице в среду без осадков. Температура ночью -14°, днем -7°. Ветер переменный, слабый.
Одесситам на завтра обещают переменную облачнсть. Температура ночью -9°, днем -3°, ветер северный и северо-западный, до 7.8 м/с.
В Харькове в среду солнечно, температура ночью -15°, днем -10°. Ветер переменный, слабый.
В Днепре завтра облачно с прояснениями. Температура ночью -15°, днем -9°. Ветер северный и северо-западный, умеренный.
В Симферополе пройдет снег. Температура ночью -14°, днем -1°. Ветер переменный, до 5.2 м/с.
Жителям Мариуполя обещают ясную погоду, температура ночью -14°, днем -5°. Ветер северный и северо-западный, до 8.1 м/с.
В Краматорске в среду без осадков, температура ночью -18°, днем -11°, ветер переменный, слабый.
В Северодонецке завтра облачно с прояснениями. Температура ночью -17°, днем -10°. Ветер переменный, до 5.4 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +13°
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Днепр+29°... +13°
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Донецк+30°... +12°
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Житомир+29°... +15°
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Запорожье+30°... +15°
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Ивано-Франковск+30°... +12°
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Киев+29°... +14°
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Кировоград+29°... +13°
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Луганск+30°... +12°
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Луцк+30°... +13°
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Львов+27°... +13°
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Николаев+31°... +14°
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Одесса+29°... +14°
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Полтава+29°... +14°
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Ровно+30°... +13°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+29°... +12°
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Тернополь+29°... +12°
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Харьков+29°... +14°
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Херсон+31°... +14°
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Хмельницкий+29°... +13°
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Черкассы+28°... +13°
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Чернигов+29°... +12°
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Черновцы+29°... +14°