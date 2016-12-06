В Украине завтра похолодает, на востоке ночью до -17° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 7 декабря, в Украине практически без осадков. На востоке ночью похолодает до -17°.

В Украине завтра похолодает / Reuters

В Киеве завтра без осадков, ночью -11°, днем -7°. Ветер переменный, до 4.4 м/с.

Во Львове 7 декабря переменная облачность, ночью -8°, днем -3°. Ветер переменный, легкий.

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В Луцке завтра облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -7°, днем -5°. Ветер северный и юго-западный, до 3.4 м/с.

В Виннице в среду без осадков. Температура ночью -14°, днем -7°. Ветер переменный, слабый.

Одесситам на завтра обещают переменную облачнсть. Температура ночью -9°, днем -3°, ветер северный и северо-западный, до 7.8 м/с.

В Харькове в среду солнечно, температура ночью -15°, днем -10°. Ветер переменный, слабый.

В Днепре завтра облачно с прояснениями. Температура ночью -15°, днем -9°. Ветер северный и северо-западный, умеренный.

В Симферополе пройдет снег. Температура ночью -14°, днем -1°. Ветер переменный, до 5.2 м/с.

Жителям Мариуполя обещают ясную погоду, температура ночью -14°, днем -5°. Ветер северный и северо-западный, до 8.1 м/с.

В Краматорске в среду без осадков, температура ночью -18°, днем -11°, ветер переменный, слабый.

В Северодонецке завтра облачно с прояснениями. Температура ночью -17°, днем -10°. Ветер переменный, до 5.4 м/с.

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