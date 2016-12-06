Спасатели предупреждают о появлении льда на реках Украины

В течение 7-8 декабря на участке Днестра Галич-Залещики-начало Днестровского водохранилища ожидается установление ледостава.

Спасатели предупреждают о формировании ледостава на реках / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По прогнозам Укргидрометцентра, 7-8 декабря на участке Днестра Галич-Залещики-начало Днестровского водохранилища ожидается установление ледостава, без угрозы негативных последствий", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение 1-3 декабря в Харькове выпало до 30 см осадков - это больше половины месячной нормы.