В Чикаго выпало рекордное количество снега (фото)

14:32, 6 декабря 2016
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На выходных в Чикаго (США) выпало от 15 до 22 см снега, что является рекордным показателем для первого снегопада сезона с 1884 года.

Снегопад в Чикаго / twitter.com @anawanna1958
Снегопад в Чикаго / twitter.com @anawanna1958

Во многих районах города не успели тщательно подготовить автодороги к непогоде, сообщает International Business Times.

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Ожидалось, что в воскресенье выпадет не более 8 см осадков. Из-за непогоды в Чикаго произошло 17 ДТП, два сотрудника полиции получили легкие травмы, еще четверых людей госпитализировали, их состояние не сообщается.

Из-за снегопада в международном аэропорту О’Хара отменили около 280 рейсов.

Отмечается, что последний раз более 15 см снега в первый снегопад сезона в Чикаго было зафиксировано зимой 1884-1885 годов.

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