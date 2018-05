В Чикаго выпало рекордное количество снега (фото)

Во многих районах города не успели тщательно подготовить автодороги к непогоде, сообщает International Business Times.

Ожидалось, что в воскресенье выпадет не более 8 см осадков. Из-за непогоды в Чикаго произошло 17 ДТП, два сотрудника полиции получили легкие травмы, еще четверых людей госпитализировали, их состояние не сообщается.

Из-за снегопада в международном аэропорту О’Хара отменили около 280 рейсов.

Отмечается, что последний раз более 15 см снега в первый снегопад сезона в Чикаго было зафиксировано зимой 1884-1885 годов.

As snow is falling throughout much of northern Illinois, here's a flashback to some snow at Comiskey Park #ComiskeyMemories #Chicago pic.twitter.com/ujxRjDEj68