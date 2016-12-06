В Чикаго выпало рекордное количество снега (фото)
На выходных в Чикаго (США) выпало от 15 до 22 см снега, что является рекордным показателем для первого снегопада сезона с 1884 года.
Во многих районах города не успели тщательно подготовить автодороги к непогоде, сообщает International Business Times.
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Ожидалось, что в воскресенье выпадет не более 8 см осадков. Из-за непогоды в Чикаго произошло 17 ДТП, два сотрудника полиции получили легкие травмы, еще четверых людей госпитализировали, их состояние не сообщается.
Из-за снегопада в международном аэропорту О’Хара отменили около 280 рейсов.
Отмечается, что последний раз более 15 см снега в первый снегопад сезона в Чикаго было зафиксировано зимой 1884-1885 годов.
As snow is falling throughout much of northern Illinois, here's a flashback to some snow at Comiskey Park #ComiskeyMemories #Chicago pic.twitter.com/ujxRjDEj68— Comiskey Crew (@ComiskeyCrew) December 4, 2016
#Chicago saw a record snowfall yesterday of 6.4". That's more snow than past 2 December's COMBINED! h/t @KathrynProciv
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