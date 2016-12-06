В Монреале на скользкой дороге произошло массовое ДТП с участием полиции (видео)

13:35, 6 декабря 2016
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В центре Монреаля (Канада) произошло ДТП с участием не менее 10 автомобилей.

Массовое ДТП в Монреале / youtube.com, Willem Shepherd
Массовое ДТП в Монреале / youtube.com, Willem Shepherd

На скользкой дороге в центре города столкнулись автобусы и легковые автомобили. Позже в один из автобусов врезалась полицейская машина, а в нее - снегоуборочная, которая, по всей видимости, направлялась на расчистку дороги, сообщает The Guardian.

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По словам очевидцев, полицейским удалось выбраться из автомобиля до столкновения со снегоуборочной машиной.

СМИ называют главной причиной аварии скользкий спуск в центре города и то, что водители "забыли купить зимние шины".

К счастью, в ДТП никто не пострадал.

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