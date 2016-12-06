На автодорогах Украины сегодня пройдет снег, завтра без осадков, на юге температура до +5°
Сегодня на популярных украинских маршрутах пройдет снег, завтра без осадков. Теплее всего будет на юге - до +5°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса пройдет снег. Температура 0°… +5°. Завтра на этом маршруте температура до -2°, без осадков.
На трассе Киев - Ужгород снегопад, температура в дороге -2° … +1°. В среду на этом маршруте облачно с прояснениями, температура до +2°.
В большинстве областей Украины сегодня пройдет снег, на юге до +4° (карта)
По маршруту Киев - Мариуполь температура до +3°, пройдет снег. Завтра на данном маршруте переменная облачность, температура до -4°.
В направлении Харькова пройдет снег. Температура в дороге до 0°. 7 декабря на этом направлении синоптики прогнозируют небольшую облачность, температура -8°… -11°.
По маршруту Киев - Черновцы ожидается снегопад, -2° … +2°. По данному направлению в среду без осадков, температура до -2°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+29°... +13°
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Днепр+29°... +13°
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Донецк+30°... +12°
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Житомир+29°... +15°
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Запорожье+30°... +15°
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Ивано-Франковск+30°... +12°
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Киев+29°... +14°
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Кировоград+29°... +13°
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Луганск+30°... +12°
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Луцк+30°... +13°
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Львов+27°... +13°
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Николаев+31°... +14°
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Одесса+29°... +14°
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Полтава+29°... +14°
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Ровно+30°... +13°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+29°... +12°
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Тернополь+29°... +12°
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Харьков+29°... +14°
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Херсон+31°... +14°
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Хмельницкий+29°... +13°
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Черкассы+28°... +13°
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Чернигов+29°... +12°
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Черновцы+29°... +14°