На автодорогах Украины сегодня пройдет снег, завтра без осадков, на юге температура до +5°

13:00, 6 декабря 2016
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Сегодня на популярных украинских маршрутах пройдет снег, завтра без осадков. Теплее всего будет на  юге - до +5°.

На автодорогах Украины сегодня пройдет снег / УНИАН
На автодорогах Украины сегодня пройдет снег / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса пройдет снег. Температура 0°… +5°. Завтра на этом маршруте температура до -2°, без осадков.

На трассе Киев - Ужгород снегопад, температура в дороге -2° … +1°. В среду на этом маршруте облачно с прояснениями, температура до +2°.

В большинстве областей Украины сегодня пройдет снег, на юге до +4° (карта)

По маршруту Киев - Мариуполь температура до +3°, пройдет снег. Завтра на данном маршруте переменная облачность, температура до -4°.

В направлении Харькова пройдет снег. Температура в дороге до 0°. 7 декабря на этом направлении синоптики прогнозируют небольшую облачность, температура -8°… -11°.

По маршруту Киев - Черновцы ожидается снегопад, -2° … +2°. По данному направлению в среду без осадков, температура до -2°.

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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