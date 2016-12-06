Ледяной дождь в Казахстане привел к массовым ДТП

12:02, 6 декабря 2016
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Ледяной дождь и гололедица спровоцировали транспортный коллапс в Усть-Каменогорске (Казахстан).

На выходных Казахстан накрыла непогода / severpost.ru
На выходных Казахстан накрыла непогода / severpost.ru

В Усть-Каменогорске 4 декабря прошел ледяной дождь, превративший дороги города в каток. Из-за необычного для декабря природного явления в городе произошло несколько десятков ДТП, передает Tengrinews.kz.

По данным правоохранителей, в полицию за сутки поступило более 80 сообщений о ДТП, три человека пострадали.

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"За сутки в полицию поступило более 80 сообщений о ДТП. Из них с материальным ущербом около 26. В результате ДТП пострадали трое человек, получили различные телесные повреждения", - сообщили в пресс-службе ДВД Астаны. 

Всего из-за непогоды травмы получили 87 человек.

Напомним, в течение 1-3 декабря в Харькове выпало до 30 см осадков - это больше половины месячной нормы. 

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