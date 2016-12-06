Число жертв наводнения в Таиланде увеличилось до 14
В результате наводнения в Таиланде за последнюю неделю погибли 14 человек.
Стихия затронула районы, где проживает почти 600 тысяч человек, передает ТАСС со ссылкой на Министерство внутренних дел Таиланда.
В 11 провинциях более 100 муниципалитетов объявлены зонами чрезвычайной ситуации, в том числе популярные у иностранных туристов острова Самуи и Пханган.
В результате наводнений в Таиланде погибли 11 человек
Как рассказывают очевидцы, на острове Самуи затоплены улицы, в некоторых местах повреждены линии электропередачи, блокировано движение автотранспорта. Данных о подтоплении отелей, где находятся туристы, пока не поступало.
5 декабря из-за удара стихии было частично прервано железнодорожное сообщение на юге Таиланда. Под водой оказался участок путей в провинции Накхонситхаммарат, в результате чего были отменены десятки рейсов из Бангкока.
Метеорологический департамент Таиланда выпустил предупреждение для 10 южных провинций королевства, включая популярные у туристов Краби и Пхукет. Синоптики предупреждают о возможных наводнениях из-за антициклона, который принес в регион обильные осадки и штормовую погоду. Ожидается, что дожди в регионе будут идти еще несколько дней.
Напомним, почти полторы тысячи домов затоплены наводнением в индонезийской провинции Джамби на острове Суматра.
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