Число жертв наводнения в Таиланде увеличилось до 14

В результате наводнения в Таиланде за последнюю неделю погибли 14 человек.

Наводнение в Таиланде / Reuters

Стихия затронула районы, где проживает почти 600 тысяч человек, передает ТАСС со ссылкой на Министерство внутренних дел Таиланда.

В 11 провинциях более 100 муниципалитетов объявлены зонами чрезвычайной ситуации, в том числе популярные у иностранных туристов острова Самуи и Пханган.

Читайте также В результате наводнений в Таиланде погибли 11 человек

Как рассказывают очевидцы, на острове Самуи затоплены улицы, в некоторых местах повреждены линии электропередачи, блокировано движение автотранспорта. Данных о подтоплении отелей, где находятся туристы, пока не поступало.

5 декабря из-за удара стихии было частично прервано железнодорожное сообщение на юге Таиланда. Под водой оказался участок путей в провинции Накхонситхаммарат, в результате чего были отменены десятки рейсов из Бангкока.

Метеорологический департамент Таиланда выпустил предупреждение для 10 южных провинций королевства, включая популярные у туристов Краби и Пхукет. Синоптики предупреждают о возможных наводнениях из-за антициклона, который принес в регион обильные осадки и штормовую погоду. Ожидается, что дожди в регионе будут идти еще несколько дней.

Напомним, почти полторы тысячи домов затоплены наводнением в индонезийской провинции Джамби на острове Суматра.