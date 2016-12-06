Словакию накрыл сильный шторм
В Братиславе (Словакия) прошел сильный шторм, на центральной площади сильного ветра не выдержала главная елка страны.
Дерево упало и разбились все новогодние украшения, сообщает ТСН.
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Сейчас мэрия города срочно пытается найти к празднику другую елку.
Также в городе Мартин от урагана пострадало кладбище. Стихия вырвала с корнем деревья, а те, падая, разбили могилы.
Сейчас местные власти подсчитывают убытки.
Напомним, разрушительные штормы накрыли американские штаты Алабама и Миссисипи, три человека погибли.
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