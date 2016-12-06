В Братиславе (Словакия) прошел сильный шторм, на центральной площади сильного ветра не выдержала главная елка страны.

Словакию накрыл сильный шторм / Flickr, Traveltipy

Дерево упало и разбились все новогодние украшения, сообщает ТСН.

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Сейчас мэрия города срочно пытается найти к празднику другую елку.

Также в городе Мартин от урагана пострадало кладбище. Стихия вырвала с корнем деревья, а те, падая, разбили могилы.

Сейчас местные власти подсчитывают убытки.

Напомним, разрушительные штормы накрыли американские штаты Алабама и Миссисипи, три человека погибли.