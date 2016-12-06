В Украине объявили штормовое предупреждение

Сегодня, 6 декабря, во многих областях Украины ожидается сильный ветер.

Reuters

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По данным Украинского гидрометеорологического центра, 6 декабря в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской и Запорожской областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 декабря в большинстве регионов Украины ожидается снег. Теплее будет на юге - до +4°.