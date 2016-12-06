В Украине объявили штормовое предупреждение

09:30, 6 декабря 2016
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Сегодня, 6 декабря, во многих областях Украины ожидается сильный ветер.

Reuters
Reuters

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

На популярных украинских маршрутах сегодня без осадков, завтра пройдет снег, на юге температура до +4°

"По данным Украинского гидрометеорологического центра, 6 декабря в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской и Запорожской областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 декабря в большинстве регионов Украины ожидается снег. Теплее будет на юге - до +4°.

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