Сегодня в Киеве пройдет снег, днем до -1°

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 6 декабря в столице днем до 0°, пройдет снег.

В Киеве сегодня пройдет снег / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем 0°, вечером - до -4°. Ветер западный и северный, до 6.7 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 07:43, а зайдет в 15:54.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря в большинстве регионов Украины ожидается снег. Теплее всего будет на юге - до +4°.

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