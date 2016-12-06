Сегодня в Киеве пройдет снег, днем до -1°

08:30, 6 декабря 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 6 декабря в столице днем до 0°, пройдет снег.

В Киеве сегодня пройдет снег / УНИАН
В Киеве сегодня пройдет снег / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем 0°, вечером - до -4°. Ветер западный и северный, до 6.7 м/с.

На популярных украинских маршрутах сегодня без осадков, завтра пройдет снег, на юге температура до +4°

Сегодня солнце в столице взошло в 07:43, а зайдет в 15:54.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря в большинстве регионов Украины ожидается снег. Теплее всего будет на юге - до +4°.

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