В большинстве областей Украины сегодня пройдет снег, на юге до +4° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 6 декабря в большинстве регионов Украины ожидается снег. Теплее всего будет на юге - до +4°.

В Украине сегодня пройдет снег / УНИАН

В столице сегодня пройдет снег, днем 0°. Ветер западный и северный, до 6.7 м/с.

Во Львове 6 декабря снегопад, температура воздуха днем 0°. Ветер северо-западный и юго-западный, слабый.

В Луцке сегодня переменная облачность. Температура воздуха днем +1°. Ветер переменный, до 6.6 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице во вторник снег. Температура 0°. Ветер западный и северо-западный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +4°, переменный, до 6.3 м/с.

На юге до +4° / УНИАН

В Харькове снегопад. Температура до -2°, ветер переменный, умеренный.

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В Симферополе сегодня без осадков. Температура днем +4°. Ветер южный и юго-западный, до 6.2 м/с.

В Днепре пройдет снег. Температура воздуха -2°. Ветер западный и юго-западный, умеренный.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +3°. Ветер западный и юго-западный, до 10.1 м/с.

В Краматорске в понедельник пасмурно, днем -1°. Ветер ветер западный и юго-западный, умеренный.

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В Северодонецке без осадков, температура днем 0°. Ветер западный и юго-западный, до 7.3 м/с.

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