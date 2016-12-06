В большинстве областей Украины сегодня пройдет снег, на юге до +4° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 6 декабря в большинстве регионов Украины ожидается снег. Теплее всего будет на юге - до +4°.
В столице сегодня пройдет снег, днем 0°. Ветер западный и северный, до 6.7 м/с.
Во Львове 6 декабря снегопад, температура воздуха днем 0°. Ветер северо-западный и юго-западный, слабый.
В Луцке сегодня переменная облачность. Температура воздуха днем +1°. Ветер переменный, до 6.6 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице во вторник снег. Температура 0°. Ветер западный и северо-западный, слабый.
Одесситам на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +4°, переменный, до 6.3 м/с.
В Харькове снегопад. Температура до -2°, ветер переменный, умеренный.
На популярных украинских маршрутах сегодня без осадков, завтра пройдет снег, на юге температура до +4°
В Симферополе сегодня без осадков. Температура днем +4°. Ветер южный и юго-западный, до 6.2 м/с.
В Днепре пройдет снег. Температура воздуха -2°. Ветер западный и юго-западный, умеренный.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +3°. Ветер западный и юго-западный, до 10.1 м/с.
В Краматорске в понедельник пасмурно, днем -1°. Ветер ветер западный и юго-западный, умеренный.
Погода на неделю: в Украине практически каждый день будут идти дожди и снег, в среду резко похолодает (карта)
В Северодонецке без осадков, температура днем 0°. Ветер западный и юго-западный, до 7.3 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +13°
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Днепр+29°... +13°
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Донецк+30°... +12°
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Житомир+29°... +15°
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Запорожье+30°... +15°
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Ивано-Франковск+30°... +12°
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Киев+29°... +14°
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Кировоград+29°... +13°
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Луганск+30°... +12°
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Луцк+30°... +13°
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Львов+27°... +13°
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Николаев+31°... +14°
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Одесса+29°... +14°
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Полтава+29°... +14°
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Ровно+30°... +13°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+29°... +12°
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Тернополь+29°... +12°
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Харьков+29°... +14°
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Херсон+31°... +14°
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Хмельницкий+29°... +13°
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Черкассы+28°... +13°
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Чернигов+29°... +12°
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Черновцы+29°... +14°