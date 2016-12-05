В Киеве завтра пройдет снег, днем до -1°
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 6 декабря, в столице пройдет снег, температура воздуха днем до 0°.
К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до -1°.
Погода на неделю: в Украине практически каждый день будут идти дожди и снег, в среду резко похолодает (карта)
Ветер западный и северный, до 6.7 м/с.
Завтра солнце в столице взойдет в 07:43, а зайдет в 15:54.
Как сообщал УНИАН, 6 декабря практически во всех регионах Украины ожидаются осадки. Теплее всего будет на юге - до +5°.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +13°
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Днепр+29°... +13°
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Донецк+30°... +12°
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Житомир+29°... +15°
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Запорожье+30°... +15°
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Ивано-Франковск+30°... +12°
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Киев+29°... +14°
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Кировоград+29°... +13°
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Луганск+30°... +12°
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Луцк+30°... +13°
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Львов+27°... +13°
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Николаев+31°... +14°
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Одесса+29°... +14°
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Полтава+29°... +14°
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Ровно+30°... +13°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+29°... +12°
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Тернополь+29°... +12°
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Харьков+29°... +14°
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Херсон+31°... +14°
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Хмельницкий+29°... +13°
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Черкассы+28°... +13°
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Чернигов+29°... +12°
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Черновцы+29°... +14°
Виргиния, США
+ 24 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +24 °
Влажность: 47 %
Давление: 754 мм
Ветер: 5.7 м/с
Вероятность осадков: 11 %
Восход: 06:08
Закат 20:05
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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