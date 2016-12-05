В Киеве завтра пройдет снег, днем до -1°

19:00, 5 декабря 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 6 декабря, в столице пройдет снег, температура воздуха днем до 0°.

В Киеве завтра пройдет снег / УНИАН
В Киеве завтра пройдет снег / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до -1°.

Погода на неделю: в Украине практически каждый день будут идти дожди и снег, в среду резко похолодает (карта)

Ветер западный и северный, до 6.7 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:43, а зайдет в 15:54.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря практически во всех регионах Украины ожидаются осадки. Теплее всего будет на юге - до +5°.

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