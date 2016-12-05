В большинстве регионов Украины завтра пройдет снег, на западе ночью до -15° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, 6 декабря практически во всех регионах Украины ожидаются осадки. Теплее всего будет на юге - до +5°.
В Киеве завтра пройдет снег, ночью -11°, днем 0°. Ветер западный и северный, до 6.7 м/с.
Во Львове 6 декабря снегопад, ночью -8°, днем 0°. Ветер западный и северо-западный, умеренный.
Погода на неделю: в Украине практически каждый день будут идти дожди и снег, в среду резко похолодает (карта)
В Луцке завтра ожидаются осадки. Температура воздуха ночью -14°, днем +1°. Ветер переменный, до 6.6 м/с.
В Виннице во вторник пройдет снег. Температура ночью -11°, днем 0°. Ветер западный и северо-западный, слабый.
Одесситам на завтра обещают переменную облачнсть. Температура ночью -6°, днем +4°, ветер переменный, до 6.3 м/с.
В Харькове во вторник сильный снегопад, температура ночью -13°, днем -2°. Ветер переменный, умеренный.
В Днепре завтра снегопад. Температура ночью -11°, днем -2°. Ветер западный и юго-западный, умеренный.
В Симферополе облачно с прояснениями. Температура ночью -3°, днем +4°. Ветер южный и юго-западный, до 6.2 м/с.
Жителям Мариуполя обещают переменную облачность, температура ночью -6°, днем +3°. Ветер западный и юго-западный, до 10.1 м/с.
В Краматорске во вторник пасмурно, температура ночью -12°, днем -1°, ветер западный и юго-западный, умеренный.
В Северодонецке завтра без осадков. Температура ночью -12°, днем 0°. Ветер западный и юго-западный, до 7.3 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +13°
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Днепр+29°... +13°
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Донецк+30°... +12°
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Житомир+29°... +15°
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Запорожье+30°... +15°
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Ивано-Франковск+30°... +12°
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Киев+29°... +14°
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Кировоград+29°... +13°
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Луганск+30°... +12°
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Луцк+30°... +13°
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Львов+27°... +13°
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Николаев+31°... +14°
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Одесса+29°... +14°
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Полтава+29°... +14°
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Ровно+30°... +13°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+29°... +12°
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Тернополь+29°... +12°
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Харьков+29°... +14°
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Херсон+31°... +14°
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Хмельницкий+29°... +13°
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Черкассы+28°... +13°
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Чернигов+29°... +12°
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Черновцы+29°... +14°