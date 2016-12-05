В большинстве регионов Украины завтра пройдет снег, на западе ночью до -15° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, 6 декабря практически во всех регионах Украины ожидаются осадки. Теплее всего будет на юге - до +5°.

Reuters

В Киеве завтра пройдет снег, ночью -11°, днем 0°. Ветер западный и северный, до 6.7 м/с.

Во Львове 6 декабря снегопад, ночью -8°, днем 0°. Ветер западный и северо-западный, умеренный.

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В Луцке завтра ожидаются осадки. Температура воздуха ночью -14°, днем +1°. Ветер переменный, до 6.6 м/с.

В Виннице во вторник пройдет снег. Температура ночью -11°, днем 0°. Ветер западный и северо-западный, слабый.

Одесситам на завтра обещают переменную облачнсть. Температура ночью -6°, днем +4°, ветер переменный, до 6.3 м/с.

В Харькове во вторник сильный снегопад, температура ночью -13°, днем -2°. Ветер переменный, умеренный.

В Днепре завтра снегопад. Температура ночью -11°, днем -2°. Ветер западный и юго-западный, умеренный.

В Симферополе облачно с прояснениями. Температура ночью -3°, днем +4°. Ветер южный и юго-западный, до 6.2 м/с.

Жителям Мариуполя обещают переменную облачность, температура ночью -6°, днем +3°. Ветер западный и юго-западный, до 10.1 м/с.

В Краматорске во вторник пасмурно, температура ночью -12°, днем -1°, ветер западный и юго-западный, умеренный.

В Северодонецке завтра без осадков. Температура ночью -12°, днем 0°. Ветер западный и юго-западный, до 7.3 м/с.

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