В результате наводнений в Таиланде погибли 11 человек

В результате наводнений в южных провинциях Таиланда за последние шесть дней погибли 11 человек.

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Сильные дожди, которые начались в минувший вторник, вызвали наводнения, затопившие более двух тысяч населенных пунктов, передает "РИА Новости" со ссылкой на Третий национальный телеканал Таиланда.

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Уровень воды на затопленных участках колеблется от 50 сантиметров до 3 метров. Наибольшие площади затопления отмечены в провинциях Накхон Ситхаммарат, Сонгкла, Сурат Тхани, Чумпхон, Краби, Транг, Пхаттхалунг, Ялла, Наративат и Паттани.

Правительство страны принимает срочные меры по эвакуации граждан с наиболее опасных участков. На юг страны направили инженерные подразделения сухопутных войск с оборудованием, с помощью которого вода перекачивается из затопленных районов в ближайшие водоемы.

Напомним, в результате наводнения, вызванного проливными дождями, в Испании погибли два человека.