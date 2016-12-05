В результате наводнений в Таиланде погибли 11 человек
В результате наводнений в южных провинциях Таиланда за последние шесть дней погибли 11 человек.
Сильные дожди, которые начались в минувший вторник, вызвали наводнения, затопившие более двух тысяч населенных пунктов, передает "РИА Новости" со ссылкой на Третий национальный телеканал Таиланда.
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Уровень воды на затопленных участках колеблется от 50 сантиметров до 3 метров. Наибольшие площади затопления отмечены в провинциях Накхон Ситхаммарат, Сонгкла, Сурат Тхани, Чумпхон, Краби, Транг, Пхаттхалунг, Ялла, Наративат и Паттани.
Правительство страны принимает срочные меры по эвакуации граждан с наиболее опасных участков. На юг страны направили инженерные подразделения сухопутных войск с оборудованием, с помощью которого вода перекачивается из затопленных районов в ближайшие водоемы.
Напомним, в результате наводнения, вызванного проливными дождями, в Испании погибли два человека.
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