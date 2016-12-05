В Тибете произошло землетрясение

14:38, 5 декабря 2016
557

В понедельник, 6 декабря, в уезде Ньэнронг Тибетского автономного района произошло землетрясение магнитудой 5,1. 

Flickr, Matt Katzenberger
В Тибете произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло утром уезде Ньэнронг округа Нагчу. Очаг подземного толчка залегал на глубине 5 км, передает Xinhua со ссылкой на Китайский центр сейсмологических сетей.

На юге Перу произошло землетрясение магнитудой 6,3

Секретарь парткома уезда Ньэнронг Чамдои рассказал, что в ходе предварительной проверки жертв среди людей и скота не зарегистрировано, сведений о разрушении построек также не поступало.

"Подземный толчок длился всего несколько секунд", - сказал он.

Напомним, в понедельник, 5 декабря, у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,3.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Завтра в Украине будет жарко и без осадков (видеопрогноз) Завтра в Украине будет жарко и без осадков (видеопрогноз)
В Днепропетровской области из-за жары запретили разводить костры в лесах (видео) В Днепропетровской области из-за жары запретили разводить костры в лесах (видео)
В Индии из-за сильных дождей погибли 11 человек В Индии из-за сильных дождей погибли 11 человек
Синоптики предупреждают о пожарной опасности Синоптики предупреждают о пожарной опасности
В Украине сегодня без осадков, на юге температура до +30° (карта) В Украине сегодня без осадков, на юге температура до +30° (карта)
В Тернопольской области в результате удара молнии погибла 52-летняя женщина В Тернопольской области в результате удара молнии погибла 52-летняя женщина
В Киеве завтра без осадков, температура до +28° В Киеве завтра без осадков, температура до +28°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 24 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
47 %
754 мм
5.7 м/с
11 %
Лента новостей