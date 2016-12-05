В понедельник, 6 декабря, в уезде Ньэнронг Тибетского автономного района произошло землетрясение магнитудой 5,1.

В Тибете произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло утром уезде Ньэнронг округа Нагчу. Очаг подземного толчка залегал на глубине 5 км, передает Xinhua со ссылкой на Китайский центр сейсмологических сетей.

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Секретарь парткома уезда Ньэнронг Чамдои рассказал, что в ходе предварительной проверки жертв среди людей и скота не зарегистрировано, сведений о разрушении построек также не поступало.

"Подземный толчок длился всего несколько секунд", - сказал он.

Напомним, в понедельник, 5 декабря, у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,3.