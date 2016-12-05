На популярных украинских маршрутах сегодня без осадков, завтра пройдет снег, на юге температура до +4°

13:00, 5 декабря 2016
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Сегодня на автодорогах Украины, без осадков, завтра пройдет снег. Теплее всего будет на  юге - до +4°.

Завтра на автодорогах Украины пройдет снег / severpost.ru
Завтра на автодорогах Украины пройдет снег / severpost.ru

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса без осадков. Температура -4°… -2°. Завтра на этом маршруте температура до +4°, местами пройдет снег.

На трассе Киев - Ужгород переменная облачность, температура в дороге -3° … +1°. Во вторник на этом маршруте также ожидается снегопад, температура до +1°.

В Украине сегодня без осадков, на востоке температура до -7° (карта)

По маршруту Киев - Мариуполь температура до -1°, без осадков. Завтра на данном маршруте пройдет снег, температура до +3°.

В направлении Харькова облачно с прояснениями. Температура в дороге до -1°. 6 декабря на этом направлении синоптики прогнозируют снегопад, температура -2°… 0°.

По маршруту Киев - Черновцы небольшая облачность, -2° … +2°. По данному направлению во вторник пройдет снег, температура до +3°.

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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