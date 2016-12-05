На популярных украинских маршрутах сегодня без осадков, завтра пройдет снег, на юге температура до +4°
Сегодня на автодорогах Украины, без осадков, завтра пройдет снег. Теплее всего будет на юге - до +4°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса без осадков. Температура -4°… -2°. Завтра на этом маршруте температура до +4°, местами пройдет снег.
На трассе Киев - Ужгород переменная облачность, температура в дороге -3° … +1°. Во вторник на этом маршруте также ожидается снегопад, температура до +1°.
В Украине сегодня без осадков, на востоке температура до -7° (карта)
По маршруту Киев - Мариуполь температура до -1°, без осадков. Завтра на данном маршруте пройдет снег, температура до +3°.
В направлении Харькова облачно с прояснениями. Температура в дороге до -1°. 6 декабря на этом направлении синоптики прогнозируют снегопад, температура -2°… 0°.
По маршруту Киев - Черновцы небольшая облачность, -2° … +2°. По данному направлению во вторник пройдет снег, температура до +3°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+29°... +13°
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Днепр+29°... +13°
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Донецк+30°... +12°
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Житомир+29°... +15°
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Запорожье+30°... +15°
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Ивано-Франковск+30°... +12°
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Киев+29°... +14°
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Кировоград+29°... +13°
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Луганск+30°... +12°
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Луцк+30°... +13°
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Львов+27°... +13°
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Николаев+31°... +14°
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Одесса+29°... +14°
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Полтава+29°... +14°
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Ровно+30°... +13°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+29°... +12°
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Тернополь+29°... +12°
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Харьков+29°... +14°
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Херсон+31°... +14°
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Хмельницкий+29°... +13°
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Черкассы+28°... +13°
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Чернигов+29°... +12°
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Черновцы+29°... +14°