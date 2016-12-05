В Харькове выпало рекордное количество снега (фоторепортаж)

В течение 1-3 декабря в Харькове выпало до 30 см осадков - это больше половины месячной нормы.

Снегопад в Харькове / УНИАН

Об этом сообщила заведующая сектором метеопрогнозов Харьковского регионального центра по гидрометеорологии Евгения Ляшенко, передает Status Quo.

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По словам Ляшенко, все осадки были в виде снега.

"В Харькове толщина снежного покрова составила 23 см, в области - 28 см. Возможно, снег еще пойдет завтра, 6 декабря. Но сильных снегопадов пока не прогнозируем", - подчеркнула Ляшенко.

По информации гидрометцентра, температура воздуха к выходным (9-10 декабря) опустится до нуля, поэтому возможны смешанные осадки.

"Потом температура снова пойдет на понижение", - сообщила Ляшенко.

Напомним, практически всю неделю в Украине будут идти дожди и снег. В среду значительно похолодает, в некоторых регионах температура опустится до -18°.