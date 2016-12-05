Наводнение затопило почти 1500 домов в Индонезии

Почти полторы тысячи домов затоплены наводнением в индонезийской провинции Джамби на острове Суматра.

Reuters

В результате наводнения погиб один человек, передает "РИА Новости" со ссылкой на информационный центр Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Читайте также В результате наводнения в Южной Африке погибли 6 человек

"Погиб унесенный водами 35-летний житель по имени Адам. Тело жертвы уже найдено", - сообщил глава центра Сутопо Пурво Нугрохо.

По его словам, наводнение вызвано разливом протекающей в Джамби реки Батангхари вследствие сезонных проливных дождей.

Напомним, ранее в провинции Западная Ява более 6 тысяч человек покинули свои дома из-за наводнений.