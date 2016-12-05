В результате наводнения в Испании погибли два человека

11:30, 5 декабря 2016
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В результате наводнения, вызванного проливными дождями, в Испании погибли два человека.

Reuters
Reuters

Местные власти в воскресенье выпустили "красный" (самый высокий) уровень предупреждения, сообщает Reuters.

В результате наводнения в Южной Африке погибли 6 человек

Больше всего осадков выпало вдоль южного побережья Испании. В городе Эстепона из-за стихии погибла женщина, мужчина стал жертвой наводнения в Ла-Линеа, сообщает Olive Press.

Власти зарегистрировали более 600 аварий, связанных с непогодой, в воскресенье с последствиями стихии боролись 300 спасателей.

Напомним, в провинции Западная Ява более 6 тысяч человек покинули свои дома из-за наводнений.

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