В результате наводнения в Испании погибли два человека

В результате наводнения, вызванного проливными дождями, в Испании погибли два человека.

Reuters

Местные власти в воскресенье выпустили "красный" (самый высокий) уровень предупреждения, сообщает Reuters.

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Больше всего осадков выпало вдоль южного побережья Испании. В городе Эстепона из-за стихии погибла женщина, мужчина стал жертвой наводнения в Ла-Линеа, сообщает Olive Press.

Власти зарегистрировали более 600 аварий, связанных с непогодой, в воскресенье с последствиями стихии боролись 300 спасателей.

Напомним, в провинции Западная Ява более 6 тысяч человек покинули свои дома из-за наводнений.