Погода на неделю: в Украине практически каждый день будут идти дожди и снег, в среду резко похолодает (карта)

Практически всю неделю в Украине будут идти дожди и снег. В среду значительно похолодает, в некоторых регионах температура опустится до -18°.

В середине недели жителей Украины ожидает похолодание / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине без осадков. Теплее всего будет на западе - до 0°. В восточных областях температура до -7°. В центре страны днем столбик термометра опустится до -7°. На севере днем до -6°.

Прогноз на 5 декабря / УНИАН

Во вторник, 6 декабря, на западе и севере страны пройдет снег. В Ивано-Франковской области ночью столбик термометра опустится до -11°. Днем теплее всего будет в Херсонской области - до +4°.

Прогноз на 6 декабря / УНИАН

В среду, 7 декабря, в Украине ожидается значительное похолодание, осадки пройдут на востоке и в Крыму, где днем будет до +1°. Холоднее всего будет на западе, в Ивано-Франковской области ночью до 18 градусов мороза.

Прогноз на 7 декабря / УНИАН

В четверг в Украине без осадков. Ночью -4°...-11°, днем на юге до 0°.

Прогноз на 8 декабря / УНИАН

В пятницу страну снова накроют дожди и снег, без осадков будет только на юге. В большинстве областей потеплеет: на западе и юге температура поднимется до +4°, в остальных регионах днем -1°...+2°.

Прогноз на 9 декабря / УНИАН

На выходных ожидаются дожди и снег. В субботу ночью холоднее всего будет в Черниговской области - до -4°, на остальной территории -2°...+1°. Днем температура по стране -1°...+5°. В воскресенье на севере и востоке ночью похолодает до -8°, днем в Украине -3°...+5°.

Прогноз на 10 декабря / УНИАН

Прогноз на 11 декабря / УНИАН

Народный прогноз погоды

5 декабря - Прокопия. В этот день заглядывали и в птичьи гнезда: если в них много пуха, сухой травы и соломы - к холодной зиме. 6 декабря - Митрофана. Если на Митрофана моросит снег и северный ветер, то 6 июня будет ветер с севера и дождь побрызгает.

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7 декабря - Екатерины. Наши предки говорили: "Ясная погода на Екатерину - к холодной зиме". 8 декабря - святого Климентия, Папы Римского. Считалось, что "в этот день зима клин клином вышибает". На Климента боялись увидеть в селе полевых мышей - будет очень холодная зима.

9 декабря - Юрия холодного. Сельские жители говорили, что на Юрия Зимнего "медведь в берлоге крепко засыпает, а волки жмутся поближе к деревенским задворкам". На Юрия ходили слушать воду в колодцах: если тихо, не волнуется - зима будет теплой, послышатся звуки - жди сильных метелей.

10 декабря - день Преподобного Романа. С этого дня на нерест шли налим, сиг и ряпушка. 11 декабря почитается память трех святых - Василия, Стефана, Григория. Наши предки по этому дню предсказывали погоду на будущее лето: если сухо и холодно в этот день - лето будет жарким, а если день теплый - лето будет холодным. Также обращали внимание на снег: если он выпал этой ночью, то будет лежать, а если днем - не задержится.

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