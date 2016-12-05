Погода на неделю: в Украине практически каждый день будут идти дожди и снег, в среду резко похолодает (карта)
Практически всю неделю в Украине будут идти дожди и снег. В среду значительно похолодает, в некоторых регионах температура опустится до -18°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине без осадков. Теплее всего будет на западе - до 0°. В восточных областях температура до -7°. В центре страны днем столбик термометра опустится до -7°. На севере днем до -6°.
Во вторник, 6 декабря, на западе и севере страны пройдет снег. В Ивано-Франковской области ночью столбик термометра опустится до -11°. Днем теплее всего будет в Херсонской области - до +4°.
В среду, 7 декабря, в Украине ожидается значительное похолодание, осадки пройдут на востоке и в Крыму, где днем будет до +1°. Холоднее всего будет на западе, в Ивано-Франковской области ночью до 18 градусов мороза.
В четверг в Украине без осадков. Ночью -4°...-11°, днем на юге до 0°.
В пятницу страну снова накроют дожди и снег, без осадков будет только на юге. В большинстве областей потеплеет: на западе и юге температура поднимется до +4°, в остальных регионах днем -1°...+2°.
На выходных ожидаются дожди и снег. В субботу ночью холоднее всего будет в Черниговской области - до -4°, на остальной территории -2°...+1°. Днем температура по стране -1°...+5°. В воскресенье на севере и востоке ночью похолодает до -8°, днем в Украине -3°...+5°.
Народный прогноз погоды
5 декабря - Прокопия. В этот день заглядывали и в птичьи гнезда: если в них много пуха, сухой травы и соломы - к холодной зиме. 6 декабря - Митрофана. Если на Митрофана моросит снег и северный ветер, то 6 июня будет ветер с севера и дождь побрызгает.
В Украине сегодня без осадков, на востоке температура до -7° (карта)
7 декабря - Екатерины. Наши предки говорили: "Ясная погода на Екатерину - к холодной зиме". 8 декабря - святого Климентия, Папы Римского. Считалось, что "в этот день зима клин клином вышибает". На Климента боялись увидеть в селе полевых мышей - будет очень холодная зима.
9 декабря - Юрия холодного. Сельские жители говорили, что на Юрия Зимнего "медведь в берлоге крепко засыпает, а волки жмутся поближе к деревенским задворкам". На Юрия ходили слушать воду в колодцах: если тихо, не волнуется - зима будет теплой, послышатся звуки - жди сильных метелей.
10 декабря - день Преподобного Романа. С этого дня на нерест шли налим, сиг и ряпушка. 11 декабря почитается память трех святых - Василия, Стефана, Григория. Наши предки по этому дню предсказывали погоду на будущее лето: если сухо и холодно в этот день - лето будет жарким, а если день теплый - лето будет холодным. Также обращали внимание на снег: если он выпал этой ночью, то будет лежать, а если днем - не задержится.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +13°
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Днепр+29°... +13°
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Донецк+30°... +12°
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Житомир+29°... +15°
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Запорожье+30°... +15°
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Ивано-Франковск+30°... +12°
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Киев+29°... +14°
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Кировоград+29°... +13°
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Луганск+30°... +12°
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Луцк+30°... +13°
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Львов+27°... +13°
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Николаев+31°... +14°
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Одесса+29°... +14°
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Полтава+29°... +14°
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Ровно+30°... +13°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+29°... +12°
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Тернополь+29°... +12°
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Харьков+29°... +14°
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Херсон+31°... +14°
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Хмельницкий+29°... +13°
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Черкассы+28°... +13°
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Чернигов+29°... +12°
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Черновцы+29°... +14°