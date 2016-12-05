У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,3
В понедельник, 5 декабря, у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,3.
Об этом сообщает Геологическая служба США.
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Подземные толчки были зафиксированы в 03:30 по киевскому времени. Эпицентр землетрясения располагался в 148 км на северо-восток от индонезийского острова Палу, очаг залегал на глубине 522 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Напомним, в четверг, 1 декабря, на юге Перу произошло землетрясение магнитудой 6,3. Национальный институт гражданской обороны Перу сообщил, что в результате землетрясения были повреждены по меньшей мере 40 зданий, еще восемь разрушены.
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