В Киеве сегодня без осадков, днем до -6°

08:30, 5 декабря 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 5 декабря, в столице днем до -6°, без осадков.

УНИАН
В Киеве до -6° / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -6°, вечером - до -8°. Ветер северо-западный, до 6.7 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 07:42, а зайдет в 15:54.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Погода УНИАН, 5 декабря, в Украине без осадков. Теплее всего будет на юге - до 0°.

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