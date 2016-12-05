В Украине сегодня без осадков, на востоке температура до -7° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 5 декабря, в Украине без осадков. Теплее всего будет на западе - до 0°.

Сегодня в Украине без осадков / УНИАН

В столице сегодня без осадков, днем -6°. Ветер северо-западный, до 6.7 м/с.

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Во Львове 5 декабря солнечно, температура воздуха днем -2°. Ветер северо-западный и юго-западный, слабый.

В Луцке сегодня переменная облачность. Температура воздуха днем -2°. Ветер северо-западный и юго-западный, до 4.9 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в понедельник облачно с прояснениями. Температура -7°. Ветер северо-западный и юго-западный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают переменную облачность, температура днем -3°, переменный, до 6.0 м/с.

На западе до 0° / УНИАН

В Харькове облачно с прояснениями. Температура до -7°, ветер переменный, слабый.

В Симферополе сегодня без осадков. Температура днем -3°. Ветер переменный, до 3.2 м/с.

В Днепре небольшая облачность. Температура воздуха -6°. Ветер северо-западный и юго-западный, слабый.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем -4°. Ветер западный и северо-западный, до 5.7 м/с.

В Краматорске в понедельник пасмурно, днем -5°. Ветер западный и северо-западный.

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В Северодонецке без осадков, температура днем -5°. Ветер западный и северо-западный, до 4.1 м/с.

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