В Украине сегодня без осадков, на востоке температура до -7° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 5 декабря, в Украине без осадков. Теплее всего будет на западе - до 0°.
В столице сегодня без осадков, днем -6°. Ветер северо-западный, до 6.7 м/с.
Синоптик: с понедельника украинцев ждет переменчивая погода, в середине недели - резкое похолодание
Во Львове 5 декабря солнечно, температура воздуха днем -2°. Ветер северо-западный и юго-западный, слабый.
В Луцке сегодня переменная облачность. Температура воздуха днем -2°. Ветер северо-западный и юго-западный, до 4.9 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в понедельник облачно с прояснениями. Температура -7°. Ветер северо-западный и юго-западный, слабый.
Одесситам на сегодня обещают переменную облачность, температура днем -3°, переменный, до 6.0 м/с.
В Харькове облачно с прояснениями. Температура до -7°, ветер переменный, слабый.
В Симферополе сегодня без осадков. Температура днем -3°. Ветер переменный, до 3.2 м/с.
В Днепре небольшая облачность. Температура воздуха -6°. Ветер северо-западный и юго-западный, слабый.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем -4°. Ветер западный и северо-западный, до 5.7 м/с.
В Краматорске в понедельник пасмурно, днем -5°. Ветер западный и северо-западный.
В Украине бушует непогода: от снегопадов и сильного ветра страдают две области
В Северодонецке без осадков, температура днем -5°. Ветер западный и северо-западный, до 4.1 м/с.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
-
Винница+29°... +13°
-
Днепр+29°... +13°
-
Донецк+30°... +12°
-
Житомир+29°... +15°
-
Запорожье+30°... +15°
-
Ивано-Франковск+30°... +12°
-
Киев+29°... +14°
-
Кировоград+29°... +13°
-
Луганск+30°... +12°
-
Луцк+30°... +13°
-
Львов+27°... +13°
-
Николаев+31°... +14°
-
Одесса+29°... +14°
-
Полтава+29°... +14°
-
Ровно+30°... +13°
-
Симферополь+29°... +15°
-
Сумы+29°... +12°
-
Тернополь+29°... +12°
-
Харьков+29°... +14°
-
Херсон+31°... +14°
-
Хмельницкий+29°... +13°
-
Черкассы+28°... +13°
-
Чернигов+29°... +12°
-
Черновцы+29°... +14°