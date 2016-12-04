Синоптик: с понедельника украинцев ждет переменчивая погода, в середине недели - резкое похолодание

В понедельник будет сухая и морозная погода, во вторник пойдет мокрый снег.

Во вторник пойдет мокрый снег / Reuters

На следующей неделе в Украине будет господствовать сухая погода. Об этом синоптик Наталья Диденко написала в своем Facebook.

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Понедельник - морозный и без осадков. Во вторник - немного потеплеет и снова пойдет мокрый снег.

"7-8 декабря, среда-четверг, в Украине ожидается существенное похолодание (см. карту), ночные -10-15 градусов, но без серьезных осадков. 9 декабря, в пятницу, существенно потеплеет до нуля и выше и пройдут дожди", - отметила синоптик.

По ее данным, в следующие выходные, 10-11 декабря, ожидается смешанная фаза – дождь и мокрый снег, температура "минус-плюс".

Жителей столицы ждет такая же тенденция: "Понедельник - сухой и морозный, вторник - влажный и много осадков. 7-8 декабря в столице похолодание до умеренных морозов".