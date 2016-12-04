Синоптик: с понедельника украинцев ждет переменчивая погода, в середине недели - резкое похолодание
В понедельник будет сухая и морозная погода, во вторник пойдет мокрый снег.
На следующей неделе в Украине будет господствовать сухая погода. Об этом синоптик Наталья Диденко написала в своем Facebook.
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Понедельник - морозный и без осадков. Во вторник - немного потеплеет и снова пойдет мокрый снег.
"7-8 декабря, среда-четверг, в Украине ожидается существенное похолодание (см. карту), ночные -10-15 градусов, но без серьезных осадков. 9 декабря, в пятницу, существенно потеплеет до нуля и выше и пройдут дожди", - отметила синоптик.
По ее данным, в следующие выходные, 10-11 декабря, ожидается смешанная фаза – дождь и мокрый снег, температура "минус-плюс".
Жителей столицы ждет такая же тенденция: "Понедельник - сухой и морозный, вторник - влажный и много осадков. 7-8 декабря в столице похолодание до умеренных морозов".
Погода в Украине
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Винница+29°... +13°
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Днепр+29°... +13°
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Донецк+30°... +12°
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Житомир+29°... +15°
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Запорожье+30°... +15°
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Ивано-Франковск+30°... +12°
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Киев+29°... +14°
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Кировоград+29°... +13°
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Луганск+30°... +12°
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Луцк+30°... +13°
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Львов+27°... +13°
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Николаев+31°... +14°
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Одесса+29°... +14°
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Полтава+29°... +14°
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Ровно+30°... +13°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+29°... +12°
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Тернополь+29°... +12°
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Харьков+29°... +14°
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Херсон+31°... +14°
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Хмельницкий+29°... +13°
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Черкассы+28°... +13°
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Чернигов+29°... +12°
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Черновцы+29°... +14°