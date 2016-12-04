На Гавайях выпало рекордное количество снега (фото)

За последние несколько дней на Гавайях выпало рекордное количество снега.

На Гавайях выпало рекордное количество снега / accuweather.com

Толщина снежного покрова в некоторых частях острова достигает 90 сантиметров, передает ВВС.

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По словам синоптиков, снег в тропиках случается, но на таких низких высотах - это большая редкость.

Наиболее мощные осадки пришлись на районы вокруг двух самых высоких вершин острова - вулканов Мауна-Кей и Мауна-Лоа.

Hawaii & snow? Yes, you read it right! Heavy snow falls in mountains of tropical Hawaii https://t.co/7ntBLQenY1 pic.twitter.com/vVhPIRi7Cg — China Xinhua News (@XHNews) 4 декабря 2016 г.

Обе горы превышают 4 тыс. метров в высоту, и их склоны облюбовали любители горных лыж и сноуборда, однако инфраструктура у их подножия почти не приспособлена для таких погодных условий.

При практически нулевой видимости местных жителей просят не покидать дома.

Согласно прогнозам, снегопад продолжится и в воскресенье. В других районах острова идут проливные дожди.