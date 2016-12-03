Жители Сочи сравнили обрушившийся шторм с цунами 2004 года: снесены пляжные постройки и "элитки" (фото, видео)
Разрушительный ураган, который обрушился на Сочи в ночь на субботу, устроил в городе настоящий беспорядок.
Местные жители делятся в соцсетях фотографиями рухнувших деревьев, фонарных столбов и дорожных знаков, которые не выдержали напора порывистого ветра.
Кроме того, ураган снес почти все пляжные постройки возле Олимпийского парка, а обилие мокрого снега стало причиной транспортного коллапса на дорогах.
В городе появились проблемы с газо- и электроснабжением, большие пробки на дорогах, отменены авиарейсы. Информации о пострадавших нет.
Стихия не оставила без внимания и элитные дома, расположенные в Имеретинском курорте, пишет varlamov.ru.
Сильнейший шторм, разыгравшийся на побережье, преодолел все берегозащитные сооружения и со всей силой обрушился на придомовые территории, детские площадки и другие сооружения.
Для многих жильцов этого комплекса такое светопредставление стало в новинку. А некоторым такая картина напомнила жуткие картины знаменитого цунами в Юго-Восточной Азии 2004 года.
В ранее Керченская паромная переправа приостановила работу из-за штормового предупреждения.
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