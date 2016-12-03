С горы Ай-Петри на автодорогу под Ялтой сошла снежная лавина

22:19, 3 декабря 2016
11168

С южного склона горы Ай-Петри на 50-й км автодороги местного значения Ялта - Бахчисарай сошла небольшая лавина. 

лавина / alp.org.ua
Снежная лавина сошла на автодорогу Ялта - Бахчисарай в Крыму / alp.org.ua

Об этом сообщают оккупационные власти Крыма.

Проезд по автодороге Ялта - Бахчисарай от села Соколиное со стороны Бахчисарая и от Учан-Су со стороны Ялты был перекрыт для всех видов и категорий транспорта еще в 14:30 в связи с ухудшением погодных условий и возможной угрозы обвала снежного намета.

В горах Грузии погиб украинский альпинист (фото)

В сообщении отмечается, что в результате схода лавины никто не пострадал, объем снежной массы составил 100 кубических метров.

Сход лавины произошел в результате скопления больших снежных покровов в горах.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Синоптик сообщила, когда украинцам следует ожидать ослабления жары Синоптик сообщила, когда украинцам следует ожидать ослабления жары
В Киеве завтра без осадков, температура до +29° В Киеве завтра без осадков, температура до +29°
В Иране в результате землетрясения пострадали 105 человек В Иране в результате землетрясения пострадали 105 человек
Аномально жаркий май: в Киеве за сутки зафиксировано три температурных рекорда Аномально жаркий май: в Киеве за сутки зафиксировано три температурных рекорда
Синоптики предупреждают о пожарной опасности Синоптики предупреждают о пожарной опасности
В Украине сегодня без осадков, на юге температура до +30° (карта) В Украине сегодня без осадков, на юге температура до +30° (карта)
Завтра в Украине без осадков, местами до +30° (видеопрогоноз) Завтра в Украине без осадков, местами до +30° (видеопрогоноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 34 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
47 %
761 мм
5.7 м/с
11 %
Лента новостей