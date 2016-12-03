С горы Ай-Петри на автодорогу под Ялтой сошла снежная лавина

С южного склона горы Ай-Петри на 50-й км автодороги местного значения Ялта - Бахчисарай сошла небольшая лавина.

Снежная лавина сошла на автодорогу Ялта - Бахчисарай в Крыму / alp.org.ua

Об этом сообщают оккупационные власти Крыма.

Проезд по автодороге Ялта - Бахчисарай от села Соколиное со стороны Бахчисарая и от Учан-Су со стороны Ялты был перекрыт для всех видов и категорий транспорта еще в 14:30 в связи с ухудшением погодных условий и возможной угрозы обвала снежного намета.

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В сообщении отмечается, что в результате схода лавины никто не пострадал, объем снежной массы составил 100 кубических метров.

Сход лавины произошел в результате скопления больших снежных покровов в горах.