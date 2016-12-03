Выходные в объятиях непогоды: синоптик рассказала, какая погода ожидает украинцев

Погода в эти выходные подготовила ряд сюрпризов для украинцев.

Непогода в эти выходные разгуляется на полную / Фото dsns.gov.ua

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

Она рассказала, что ожидаются не только морозы и снег: "Первое - сильный снег на востоке и местами в центре Украины. Второе - гололедица на дорогах. Третье - там, где температура выше - гололед и налипание мокрого снега. Четвертое - сильный ветер на юге и востоке с штормовыми порывами до 15-22 метров в секунду, возможно, до 25 метров за секунду".

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Кроме того, Диденко прогнозирует в районе Приазовья сгонно-нагонные явления, а вот в Карпатах вследствие сравнительно высокой температуры воздуха и порывистого ветра существует опасность схода лавин.

"Все это входит в перечень опасных явлений и штормовых предупреждений", - отметила синоптик, добавив, что идут умеренные морозы.

Как сообщала Погода УНИАН, в Украине 3 декабря ожидается похолодание, сильные порывы ветра и метели, на дорогах - гололедица.