Выходные в объятиях непогоды: синоптик рассказала, какая погода ожидает украинцев

16:00, 3 декабря 2016
12021

Погода в эти выходные подготовила ряд сюрпризов для украинцев.

Непогода в эти выходные разгуляется на полную / Фото dsns.gov.ua
Непогода в эти выходные разгуляется на полную / Фото dsns.gov.ua

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

Она рассказала, что ожидаются не только морозы и снег: "Первое - сильный снег на востоке и местами в центре Украины. Второе - гололедица на дорогах. Третье - там, где температура выше - гололед и налипание мокрого снега. Четвертое - сильный ветер на юге и востоке с штормовыми порывами до 15-22 метров в секунду, возможно, до 25 метров за секунду".

Завтра в Украине будет бушевать циклон "Тереза", ожидается резкое похолодание (видео)

Кроме того, Диденко прогнозирует в районе Приазовья сгонно-нагонные явления, а вот в Карпатах вследствие сравнительно высокой температуры воздуха и порывистого ветра существует опасность схода лавин.

"Все это входит в перечень опасных явлений и штормовых предупреждений", - отметила синоптик, добавив, что идут умеренные морозы.

Как сообщала Погода УНИАН, в Украине 3 декабря ожидается похолодание, сильные порывы ветра и метели, на дорогах - гололедица.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Завтра в Украине будет жарко и без осадков (видеопрогноз) Завтра в Украине будет жарко и без осадков (видеопрогноз)
В Иране в результате землетрясения пострадали 105 человек В Иране в результате землетрясения пострадали 105 человек
В Сомали полмиллиона человек пострадали в результате наводнений В Сомали полмиллиона человек пострадали в результате наводнений
Синоптики предупреждают о пожарной опасности Синоптики предупреждают о пожарной опасности
В Украине сегодня без осадков, на юге температура до +30° (карта) В Украине сегодня без осадков, на юге температура до +30° (карта)
В Тернопольской области в результате удара молнии погибла 52-летняя женщина В Тернопольской области в результате удара молнии погибла 52-летняя женщина
Завтра в Украине без осадков, местами до +30° (видеопрогоноз) Завтра в Украине без осадков, местами до +30° (видеопрогоноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 34 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
47 %
761 мм
5.7 м/с
11 %
Лента новостей