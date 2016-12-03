Выходные в объятиях непогоды: синоптик рассказала, какая погода ожидает украинцев
Погода в эти выходные подготовила ряд сюрпризов для украинцев.
Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.
Она рассказала, что ожидаются не только морозы и снег: "Первое - сильный снег на востоке и местами в центре Украины. Второе - гололедица на дорогах. Третье - там, где температура выше - гололед и налипание мокрого снега. Четвертое - сильный ветер на юге и востоке с штормовыми порывами до 15-22 метров в секунду, возможно, до 25 метров за секунду".
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Кроме того, Диденко прогнозирует в районе Приазовья сгонно-нагонные явления, а вот в Карпатах вследствие сравнительно высокой температуры воздуха и порывистого ветра существует опасность схода лавин.
"Все это входит в перечень опасных явлений и штормовых предупреждений", - отметила синоптик, добавив, что идут умеренные морозы.
Как сообщала Погода УНИАН, в Украине 3 декабря ожидается похолодание, сильные порывы ветра и метели, на дорогах - гололедица.
Погода в Украине
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Винница+29°... +13°
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Днепр+29°... +13°
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Донецк+30°... +12°
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Житомир+29°... +15°
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Запорожье+30°... +15°
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Ивано-Франковск+30°... +12°
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Киев+29°... +14°
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Кировоград+29°... +13°
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Луганск+30°... +12°
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Луцк+30°... +13°
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Львов+27°... +13°
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Николаев+31°... +14°
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Одесса+29°... +14°
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Полтава+29°... +14°
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Ровно+30°... +13°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+29°... +12°
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Тернополь+29°... +12°
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Харьков+29°... +14°
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Херсон+31°... +14°
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Хмельницкий+29°... +13°
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