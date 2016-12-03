В Украине бушует непогода: от снегопадов и сильного ветра страдают две области
3 декабря в Украине в результате непогоды (снегопады, порывы ветра) без электроснабжения остались 44 населенных пункта в двух областях.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
"В течение 3 декабря проводятся ремонтные работы по восстановлению электроснабжения в 43-х населенных пунктах в шести районах Львовской области и 1-м населенном пункте в Черкасской области", - говорится в сообщении.
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Кроме того, в Укравтодор поступают единичные обращения водителей о необходимости обработки противогололедными материалами и расчистке проезжей части дорог от снега. К расчистке дорог привлечено 3 тысячи 369 человек и 2 тысячи 19 единиц техники.
Также чрезвычайники предупреждают, что по всей территории Украины ожидается мокрый снег в западных, центральных и северных областях. В отдельных районах западных областей усиливается ветер до 15-18 м/сек. А температура в регионах составит от 0 до -5.
Как сообщала Погода УНИАН, в Украине 3 декабря ожидается похолодание, сильные порывы ветра и метели, на дорогах - гололедица.
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