Не только морозы: синоптики предупредили украинцев о метелях (карта)

В Украине сегодня ожидается похолодание, сильные порывы ветра и метели, на дорогах - гололедица.

В Украине ожидаются сложные погодные условия / Фото УНИАН

Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

"Днем 3 декабря на дорогах гололедица, в южной и восточной частях порывы ветра 17-22 м/с, метели", - рассказали в гидрометцентре.

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В большинстве областей Украины сегодня похолодает, самая низкая температура ожидается на севере, там столбики термометра опустятся до - 8 градусов.

"3-4 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается повышенная лавинная опасность", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН Погода сообщала, что в субботу, 3 декабря, циклон "Тереза" переместится на восток Украины, поэтому на Харьковщине, Луганщине и в Донецкой области ожидаются сильные осадки, налипание мокрого снега, гололедица и штормовой ветер.