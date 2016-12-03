Не только морозы: синоптики предупредили украинцев о метелях (карта)
В Украине сегодня ожидается похолодание, сильные порывы ветра и метели, на дорогах - гололедица.
Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.
"Днем 3 декабря на дорогах гололедица, в южной и восточной частях порывы ветра 17-22 м/с, метели", - рассказали в гидрометцентре.
На выходных Украину будет засыпать снегом, на западе в воскресенье похолодает до -13° (карта)
В большинстве областей Украины сегодня похолодает, самая низкая температура ожидается на севере, там столбики термометра опустятся до - 8 градусов.
"3-4 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается повышенная лавинная опасность", - говорится в сообщении.
Ранее УНИАН Погода сообщала, что в субботу, 3 декабря, циклон "Тереза" переместится на восток Украины, поэтому на Харьковщине, Луганщине и в Донецкой области ожидаются сильные осадки, налипание мокрого снега, гололедица и штормовой ветер.
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Винница+27°... +15°
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Днепр+27°... +16°
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Донецк+29°... +13°
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Житомир+28°... +15°
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Запорожье+27°... +16°
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Ивано-Франковск+26°... +13°
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Киев+28°... +17°
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Кировоград+27°... +15°
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Луганск+29°... +15°
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Луцк+27°... +16°
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Львов+25°... +14°
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Николаев+25°... +16°
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Одесса+28°... +15°
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Полтава+26°... +17°
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Ровно+28°... +15°
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Симферополь+26°... +11°
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Сумы+26°... +14°
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Тернополь+25°... +14°
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Харьков+26°... +16°
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Херсон+26°... +16°
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Хмельницкий+28°... +15°
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Черкассы+27°... +14°
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Чернигов+28°... +16°
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