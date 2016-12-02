Зима в этом году пришла в Украину не только в календаре, но и за окном (фоторепортаж)

18:21, 2 декабря 2016
9776
0

С официальным началом зимы на Украину начал надвигаться мощный циклон, который принес с собой снегопады, гололед и морозные температуры.

Зима в Киеве / Фото УНИАН
Зима в Киеве / Фото УНИАН

Таким образом в этом году настоящая снежная зима пришла в Украину не только в календаре, но и за окном.

Отметим, что в течение последних лет, учитывая мировую тенденцию к глобальному потеплению, часто декабрь в Украине был достаточно теплым, а настоящая зима со снегом и морозами приходила ближе к новогодним праздникам.

Как сообщал Погода.УНИАН, синоптики прогнозируют, что на выходных 3-4 декабря Украину продолжит засыпать снегом, на западе в воскресенье похолодает до -13°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Извержение вулкана в Гватемале: 25 человек погибли, 296 пострадали Извержение вулкана в Гватемале: 25 человек погибли, 296 пострадали
В Киеве сегодня без осадков, температура до +30° В Киеве сегодня без осадков, температура до +30°
Погода на завтра: дожди переместятся с запада Украины на восток и юг (карта) Погода на завтра: дожди переместятся с запада Украины на восток и юг (карта)
Обрушивались дома и падали деревья: ураган в Индии унес жизни 17 человек Обрушивались дома и падали деревья: ураган в Индии унес жизни 17 человек
На выходных в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности На выходных в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности
Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео) Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео)
Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта) Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 13 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
68 %
750 мм
5.6 м/с
2 %
Лента новостей