Зима в этом году пришла в Украину не только в календаре, но и за окном (фоторепортаж)

С официальным началом зимы на Украину начал надвигаться мощный циклон, который принес с собой снегопады, гололед и морозные температуры.

Зима в Киеве / Фото УНИАН

Таким образом в этом году настоящая снежная зима пришла в Украину не только в календаре, но и за окном.

Отметим, что в течение последних лет, учитывая мировую тенденцию к глобальному потеплению, часто декабрь в Украине был достаточно теплым, а настоящая зима со снегом и морозами приходила ближе к новогодним праздникам.

Как сообщал Погода.УНИАН, синоптики прогнозируют, что на выходных 3-4 декабря Украину продолжит засыпать снегом, на западе в воскресенье похолодает до -13°.