Завтра в Украине будет бушевать циклон "Тереза", ожидается резкое похолодание (видео)

В субботу, 3 декабря, циклон "Тереза" переместится на восток Украины, поэтому на Харьковщине, Луганщине и в Донецкой области ожидаются сильные осадки, налипание мокрого снега, гололедица и штормовой ветер.

Циклон "Тереза" будет бушевать на востоке Украины / Фото УНИАН

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"На остальной территории "Терезу" попустит, ожидается периодический снег, периодические прояснения. Но порывистый ветер, гололедица на дорогах останутся", - рассказала она.

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Также синоптик пообещала, что в воскресенье циклон покинет пределы Украины, однако воздух будет перенасыщен влажностью, ожидается периодический снег.

"На выходных практически везде ожидается похолодание. Ночью до 3-8 мороза, на западе, особенно в Карпатах, до 7-14 мороза, днем 2-6 градусов мороза", - предупреждает Диденко.

В Киеве в субботу-воскресенье местами снег, местами прояснения, порывистый ветер, гололедица, похолодание до умеренного мороза.

Согласно данным УНИАН Погода, на выходных практически во всех регионах Украины ожидаются осадки. В воскресенье на западе похолодает до -13°.