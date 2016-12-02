Завтра в Украине будет бушевать циклон "Тереза", ожидается резкое похолодание (видео)
В субботу, 3 декабря, циклон "Тереза" переместится на восток Украины, поэтому на Харьковщине, Луганщине и в Донецкой области ожидаются сильные осадки, налипание мокрого снега, гололедица и штормовой ветер.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
"На остальной территории "Терезу" попустит, ожидается периодический снег, периодические прояснения. Но порывистый ветер, гололедица на дорогах останутся", - рассказала она.
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Также синоптик пообещала, что в воскресенье циклон покинет пределы Украины, однако воздух будет перенасыщен влажностью, ожидается периодический снег.
"На выходных практически везде ожидается похолодание. Ночью до 3-8 мороза, на западе, особенно в Карпатах, до 7-14 мороза, днем 2-6 градусов мороза", - предупреждает Диденко.
В Киеве в субботу-воскресенье местами снег, местами прояснения, порывистый ветер, гололедица, похолодание до умеренного мороза.
Согласно данным УНИАН Погода, на выходных практически во всех регионах Украины ожидаются осадки. В воскресенье на западе похолодает до -13°.
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Днепр+27°... +16°
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Донецк+29°... +13°
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Житомир+28°... +15°
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Запорожье+27°... +16°
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Ивано-Франковск+26°... +13°
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Киев+28°... +17°
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Кировоград+27°... +15°
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Луганск+29°... +15°
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Луцк+27°... +16°
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Львов+25°... +14°
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Николаев+25°... +16°
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Одесса+28°... +15°
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Полтава+26°... +17°
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Ровно+28°... +15°
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Симферополь+26°... +11°
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Тернополь+25°... +14°
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Харьков+26°... +16°
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Херсон+26°... +16°
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