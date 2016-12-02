Число жертв лесных пожаров в Теннесcи увеличилось до 11
В результате лесных пожаров в американском штате Теннеси погибли 11 человек.
Из-за лесных пожаров в районе национального парка Грейт-Смоки-Маунтинс пострадали несколько сотен зданий, среди которых много жилых домов, сообщает Русская служба BBC.
Власти Теннесси организовали горячую линию, с помощью которой можно сообщить о пропавших друзьях или родственниках.
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Мэр округа Севи Ларри Уотерс заявил, что поисковые работы, скорее всего, будут окончены в пятницу, 2 декабря.
В понедельник пожар, который начался в национальном парке Грейт-Смоки-Маунтинс, перекинулся на туристический город Гатлинберг. Пожар, скорее всего, произошел из-за человеческого фактора. В это время в регионе был сильный ветер, который способствовал распространению пожара. До этого в регионе наблюдалась засуха.
Из Гатлинберга были эвакуированы более 14 тысяч человек. В пятницу жителям города разрешат вернуться и посмотреть, что случилось с их имуществом. В регионе уничтожено как минимум 700 зданий.
Напомним, лесные пожары в Южной Каролине нанесли ущерб в размере $3,3 миллиона.
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