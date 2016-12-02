На юге Перу произошло землетрясение магнитудой 6,3
В четверг, 1 декабря, на юге Перу произошло землетрясение магнитудой 6,3.
Землетрясение произошло вечером недалеко от озера Титикака, сообщает Reuters со ссылкой на Геологическую службу США.
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Подземные толчки были зафиксированы примерно в 77 км на северо-запад от города Хулиак, который находится недалеко от границы с Боливией.
Как передает ТАСС, Национальный институт гражданской обороны Перу сообщил, что в результате землетрясения были повреждены по меньшей мере 40 зданий, еще восемь разрушены.
Напомним, в четверг, 1 декабря, в центре Коста-Рики произошло землетрясение магнитудой 5,2.
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