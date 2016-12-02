В ближайшие дни в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается повышенная лавинная опасность.

Спасатели предупреждают о повышенной лавинной опасности в Карпатах / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"3-4 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается повышенная лавинная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 2 декабря, в Украине ожидаются сложные погодные условия. В связи с перемещением циклона с северо-запада днем на большей части территории страны сильный мокрый снег (в южных областях с дождем), гололед, налипание мокрого снега, метели.