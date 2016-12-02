Спасатели предупреждают о повышенной лавинной опасности в Карпатах

14:39, 2 декабря 2016
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В ближайшие дни в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается повышенная лавинная опасность.

УНИАН
Спасатели предупреждают о повышенной лавинной опасности в Карпатах / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

На выходных Украину будет засыпать снегом, на западе в воскресенье похолодает до -13° (карта)

"3-4 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается повышенная лавинная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 2 декабря, в Украине ожидаются сложные погодные условия. В связи с перемещением циклона с северо-запада днем на большей части территории страны сильный мокрый снег (в южных областях с дождем), гололед, налипание мокрого снега, метели.

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