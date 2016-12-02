На автодорогах Украины пройдут дожди и снег, на западе температура до +4°

13:00, 2 декабря 2016
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На популярных украинских маршрутах в ближайшие дни будет идти снег, температура поднимется до +4°.

Фото УНИАН
На автодорогах Украины пройдет снег / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня пройдет снег, температура до +4°. Завтра на этом маршруте местами ожидаются осадки, температура -2°...+3°. В воскресенье пройдет снег, до +2°.

На трассе Киев - Ужгород сегодня снегопад, температура в дороге -1°... +3°. Завтра на этом маршруте также ожидаются осадки, температура до +3°. В воскресенье по этому маршруту практически без осадков, температура в дороге -5°... +1°.

На выходных Украину будет засыпать снегом, на западе в воскресенье похолодает до -13° (карта)

На трассе Киев - Харьков сегодня снег. Температура в дороге -1°... +1°.  Завтра путешествующих по этому маршруту будет ожидать снегопад, температура -3°... -1°.  В воскресенье синоптики также обещают осадки, до -3°.  

На Мариупольском направлении сегодня местами пройдет снег, температура -1°...+1°. Завтра по этому маршруту мокрый снег. В воскресенье синоптики прогнозируют переменную облачность, до -1°.

На дороге Киев - Черновцы сегодня снегопад. Температура в дороге -1°… +4°. В субботу на этом маршруте также ожидаются осадки. В воскресенье пройдет снег, температура до 0°.

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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