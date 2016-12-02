На автодорогах Украины пройдут дожди и снег, на западе температура до +4°
На популярных украинских маршрутах в ближайшие дни будет идти снег, температура поднимется до +4°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня пройдет снег, температура до +4°. Завтра на этом маршруте местами ожидаются осадки, температура -2°...+3°. В воскресенье пройдет снег, до +2°.
На трассе Киев - Ужгород сегодня снегопад, температура в дороге -1°... +3°. Завтра на этом маршруте также ожидаются осадки, температура до +3°. В воскресенье по этому маршруту практически без осадков, температура в дороге -5°... +1°.
На выходных Украину будет засыпать снегом, на западе в воскресенье похолодает до -13° (карта)
На трассе Киев - Харьков сегодня снег. Температура в дороге -1°... +1°. Завтра путешествующих по этому маршруту будет ожидать снегопад, температура -3°... -1°. В воскресенье синоптики также обещают осадки, до -3°.
На Мариупольском направлении сегодня местами пройдет снег, температура -1°...+1°. Завтра по этому маршруту мокрый снег. В воскресенье синоптики прогнозируют переменную облачность, до -1°.
На дороге Киев - Черновцы сегодня снегопад. Температура в дороге -1°… +4°. В субботу на этом маршруте также ожидаются осадки. В воскресенье пройдет снег, температура до 0°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+27°... +15°
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Днепр+27°... +16°
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Донецк+29°... +13°
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Житомир+28°... +15°
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Запорожье+27°... +16°
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Ивано-Франковск+26°... +13°
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Киев+28°... +17°
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Кировоград+27°... +15°
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Луганск+29°... +15°
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Луцк+27°... +16°
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Львов+25°... +14°
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Николаев+25°... +16°
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Одесса+28°... +15°
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Полтава+26°... +17°
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Ровно+28°... +15°
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Симферополь+26°... +11°
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Сумы+26°... +14°
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Тернополь+25°... +14°
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Харьков+26°... +16°
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Херсон+26°... +16°
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Хмельницкий+28°... +15°
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Черкассы+27°... +14°
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Чернигов+28°... +16°
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Черновцы+26°... +15°