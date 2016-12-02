На выходных Украину будет засыпать снегом, на западе в воскресенье похолодает до -13° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, на выходных практически во всех регионах Украины ожидаются осадки. В воскресенье на западе похолодает до -13°.

На выходных практически во всех регионах страны ожидается снег / УНИАН

В столице в субботу снег, температура воздуха ночью -5°, днем -2°. В воскресенье также ожидаются осадки, -7°...-3°.

Во Львове завтра снегопад, ночью -4°, днем 0°. В воскресенье небольшой снег, -9°...-2°.

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В Луцке в субботу ночью -4°, днем 0°, пройдет снег. В воскресенье ночью -13°, днем -3°, облачно с прояснениями.

В Виннице в субботу снег, температура воздуха -6°...0°. В воскресенье до -3°, синоптики прогнозируют снегопад.

Одесситам на выходных обещают небольшую облачность. В субботу температура ночью -5°, днем -3°. В воскресенье -6°...+2°.

В Харькове в субботу пройдет снег, температура ночью -8°, днем -2°. В воскресенье -12°...-5°, также ожидаются осадки.

Прогноз на 3 декабря / УНИАН

Прогноз на 4 декабря / УНИАН

В Днепре в субботу снегопад. Температура ночью -5°, днем -1°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха -9°...-3°.

В Симферополе завтра возможны осадки, -3°...+1°. В воскресенье -5°...0°, пройдет снег.

Жителям Мариуполя на субботу обещают небольшой снег, температура ночью -4°, днем -2°. В воскресенье облачно с прояснениями, температура поднимется до -1°.

В Краматорске в субботу снег с дождем, температура ночью -5°, днем +2°. В воскресенье температура поднимется до -2°, пасмурно.

В Северодонецке завтра сильный снегопад, температура ночью -4°, днем +3°. В воскресенье -10°...-2°, облачно с прояснениями.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу небольшой снег, температура до -3°. В воскресенье без осадков, ночью -11°, днем -5°.

В Моршине на Львовщине в субботу сильный снегопад, ночью -4°, днем 0°. В воскресенье пасмурно, ночью -5°, днем до 0°.

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В Трускавце в субботу пройдет снег, температура до +1°. В воскресенье температура днем -2°, без осадков.

В Сваляве завтра снегопад, +-1°, в воскресенье переменная облачность, температура воздуха -13° …-4°.

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