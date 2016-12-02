На выходных Украину будет засыпать снегом, на западе в воскресенье похолодает до -13° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, на выходных практически во всех регионах Украины ожидаются осадки. В воскресенье на западе похолодает до -13°.
В столице в субботу снег, температура воздуха ночью -5°, днем -2°. В воскресенье также ожидаются осадки, -7°...-3°.
Во Львове завтра снегопад, ночью -4°, днем 0°. В воскресенье небольшой снег, -9°...-2°.
В Украине сегодня пройдут дожди и снег, на юге до +5° (карта)
В Луцке в субботу ночью -4°, днем 0°, пройдет снег. В воскресенье ночью -13°, днем -3°, облачно с прояснениями.
В Виннице в субботу снег, температура воздуха -6°...0°. В воскресенье до -3°, синоптики прогнозируют снегопад.
Одесситам на выходных обещают небольшую облачность. В субботу температура ночью -5°, днем -3°. В воскресенье -6°...+2°.
В Харькове в субботу пройдет снег, температура ночью -8°, днем -2°. В воскресенье -12°...-5°, также ожидаются осадки.
В Днепре в субботу снегопад. Температура ночью -5°, днем -1°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха -9°...-3°.
В Симферополе завтра возможны осадки, -3°...+1°. В воскресенье -5°...0°, пройдет снег.
Жителям Мариуполя на субботу обещают небольшой снег, температура ночью -4°, днем -2°. В воскресенье облачно с прояснениями, температура поднимется до -1°.
В Краматорске в субботу снег с дождем, температура ночью -5°, днем +2°. В воскресенье температура поднимется до -2°, пасмурно.
В Северодонецке завтра сильный снегопад, температура ночью -4°, днем +3°. В воскресенье -10°...-2°, облачно с прояснениями.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу небольшой снег, температура до -3°. В воскресенье без осадков, ночью -11°, днем -5°.
В Моршине на Львовщине в субботу сильный снегопад, ночью -4°, днем 0°. В воскресенье пасмурно, ночью -5°, днем до 0°.
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В Трускавце в субботу пройдет снег, температура до +1°. В воскресенье температура днем -2°, без осадков.
В Сваляве завтра снегопад, +-1°, в воскресенье переменная облачность, температура воздуха -13° …-4°.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +15°
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Днепр+27°... +16°
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Донецк+29°... +13°
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Житомир+28°... +15°
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Запорожье+27°... +16°
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Ивано-Франковск+26°... +13°
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Киев+28°... +17°
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Кировоград+27°... +15°
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Луганск+29°... +15°
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Луцк+27°... +16°
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Львов+25°... +14°
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Николаев+25°... +16°
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Одесса+28°... +15°
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Полтава+26°... +17°
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Ровно+28°... +15°
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Симферополь+26°... +11°
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Сумы+26°... +14°
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Тернополь+25°... +14°
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Харьков+26°... +16°
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Херсон+26°... +16°
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Хмельницкий+28°... +15°
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Черкассы+27°... +14°
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Чернигов+28°... +16°
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Черновцы+26°... +15°