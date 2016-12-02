В ГСЧС заявили, что готовы оперативно реагировать на осложнение погодных условий
Сегодня, 2 декабря, почти по всей территории Украины наблюдается осложнение погодных условий.
В регионах Украины были проведены заседания областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Отмечается, что на Николаевщине особое внимание уделено круглосуточному мониторингу ситуации на акватории Черного моря, а также вопросу бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения, энергоснабжения населенных пунктов и транспортного сообщения.
В Украине сегодня пройдут дожди и снег, на юге до +5° (карта)
В Ривненской области на круглосуточном дежурстве находятся почти 200 спасателей и более 50 единиц пожарной и специальной техники.
В западных регионах осуществляется мониторинг ситуации в горах. Спасатели предупреждают туристов об опасности походов в горы и призывают не планировать поездки на дальние расстояния.
В регионах, где ожидается осложнение погодных условий, подразделения ГСЧС переведены на повышенный режим несения службы, введено круглосуточное дежурство оперативных смен и мобильных оперативных групп для реагирования на чрезвычайные ситуации.
В ГСЧС просят граждан быть крайне осторожными во время пребывания на улице. Также советуют не отправляться в поездки на дальние расстояния и ограничить пользование личным автотранспортом.
Напомним, сегодня на большей части территории страны сильный мокрый снег (в южных областях с дождем), гололед, налипание мокрого снега, метели.
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