В ГСЧС заявили, что готовы оперативно реагировать на осложнение погодных условий

11:24, 2 декабря 2016
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Сегодня, 2 декабря, почти по всей территории Украины наблюдается осложнение погодных условий.

фото: УНИАН
Почти по всей территории Украины наблюдается осложнение погодных условий /УНИАН

В регионах Украины были проведены заседания областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что на Николаевщине особое внимание уделено круглосуточному мониторингу ситуации на акватории Черного моря, а также вопросу бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения, энергоснабжения населенных пунктов и транспортного сообщения.

В Украине сегодня пройдут дожди и снег, на юге до +5° (карта)

В Ривненской области на круглосуточном дежурстве находятся почти 200 спасателей и более 50 единиц пожарной и специальной техники.

В западных регионах осуществляется мониторинг ситуации в горах. Спасатели предупреждают туристов об опасности походов в горы и призывают не планировать поездки на дальние расстояния.

В регионах, где ожидается осложнение погодных условий, подразделения ГСЧС переведены на повышенный режим несения службы, введено круглосуточное дежурство оперативных смен и мобильных оперативных групп для реагирования на чрезвычайные ситуации.

В ГСЧС просят граждан быть крайне осторожными во время пребывания на улице. Также советуют не отправляться в поездки на дальние расстояния и ограничить пользование личным автотранспортом.

Напомним, сегодня на большей части территории страны сильный мокрый снег (в южных областях с дождем), гололед, налипание мокрого снега, метели.

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