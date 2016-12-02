В результате наводнения в Саудовской Аравии погибли три человека
В результате наводнения, вызванного проливными дождями, в Саудовской Аравии погибли три человека.
Об этом сообщает Flood List со ссылкой на гражданскую оборону страны.
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Отмечается, что сильные дожди затронули разные регионы Саудовской Аравии. Спасатели получили почти 1000 звонков от населения. В основном помощь требовалась людям, которые вследствие непогоды оказались заблокированы в автомобилях.
Около 120 человек были эвакуированы из своих домов и сейчас находятся во временных убежищах.
Сообщается, что стихия разрушила многих дома и дороги.
جريان وادي فليج في حفرالباطن 2016/11/30 pic.twitter.com/pDq3g9ZWFV— منيف الدليمي (@munifx111) November 30, 2016
Напомним, в провинции Западная Ява более 6 тысяч человек покинули свои дома из-за наводнений.
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