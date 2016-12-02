В результате наводнения в Саудовской Аравии погибли три человека

10:30, 2 декабря 2016
1115
0

В результате наводнения, вызванного проливными дождями, в Саудовской Аравии погибли три человека.

twitter.com / @nagmalodyani
Последствия наводнения в Саудовской Аравии / twitter.com / @nagmalodyani

Об этом сообщает Flood List со ссылкой на гражданскую оборону страны.

В результате наводнения в Южной Африке погибли 6 человек

Отмечается, что сильные дожди затронули разные регионы Саудовской Аравии. Спасатели получили почти 1000 звонков от населения. В основном помощь требовалась людям, которые вследствие непогоды оказались заблокированы в автомобилях.

Около 120 человек были эвакуированы из своих домов и сейчас находятся во временных убежищах.

Сообщается, что стихия разрушила многих дома и дороги.

Напомним, в провинции Западная Ява более 6 тысяч человек покинули свои дома из-за наводнений.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Извержение вулкана в Гватемале: 25 человек погибли, 296 пострадали Извержение вулкана в Гватемале: 25 человек погибли, 296 пострадали
Шесть человек погибли из-за извержения вулкана в Гватемале Шесть человек погибли из-за извержения вулкана в Гватемале
Извержение вулкана Килауэа: на Гавайях проводят новую эвакуацию Извержение вулкана Килауэа: на Гавайях проводят новую эвакуацию
В Мексике объявили чрезвычайное положение из-за жары В Мексике объявили чрезвычайное положение из-за жары
Швейцария пострадала от сильного дождя и града Швейцария пострадала от сильного дождя и града
Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео) Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео)
Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта) Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 13 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
68 %
750 мм
5.6 м/с
2 %
Лента новостей