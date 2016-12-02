На Львовщине обесточены более 40 населенных пунктов из-за ухудшения погодных условий - ГосЧС

Во Львовской области обесточено 41 населенный пункт из-за ухудшения погоды.

К восстановлению электроснабжения привлечены облэнерго / фото: УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

«К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго», – говорится в сообщении.

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Синоптики предупреждают, что в течение суток 2 декабря такие погодные явления, как снег, мокрый снег, порывы ветра будут фиксироваться на большей части территории Украины.

Напомним, по прогнозам синоптиков, температура воздуха в Украине днем -1°, вечером до -2°. Ветер северо-восточный и юго-восточный, 5.6 м/с.