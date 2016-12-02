Жителей Украины предупреждают о резком ухудшении погодных условий

Сегодня, 2 декабря, в Украине ожидаются сложные погодные условия.

В Украине ожидаются сложные погодные условия / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В связи с перемещением циклона с северо-запада днем на большей части территории страны сильный мокрый снег (в южных областях с дождем), гололед, налипание мокрого снега, метели, порывы ветра 17-22 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

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В Киеве 2 декабря также будут наблюдаться сложные погодные условия: сильный мокрый снег, гололед, налипание мокрого снега, метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура в течение суток 0-2° мороза.

Отмечается, что 3 декабря осадки и явления ослабеют, лишь ночью в восточной части сильный снег и метели. На дорогах страны гололедица.

Напомним, среднемесячная температура воздуха ноября 2016 года в Киеве составила +1,2°, что ниже климатической нормы на 0,9°.