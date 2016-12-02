Жителей Украины предупреждают о резком ухудшении погодных условий
Сегодня, 2 декабря, в Украине ожидаются сложные погодные условия.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
В связи с перемещением циклона с северо-запада днем на большей части территории страны сильный мокрый снег (в южных областях с дождем), гололед, налипание мокрого снега, метели, порывы ветра 17-22 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.
В Украине сегодня пройдут дожди и снег, на юге до +5° (карта)
В Киеве 2 декабря также будут наблюдаться сложные погодные условия: сильный мокрый снег, гололед, налипание мокрого снега, метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура в течение суток 0-2° мороза.
Отмечается, что 3 декабря осадки и явления ослабеют, лишь ночью в восточной части сильный снег и метели. На дорогах страны гололедица.
Напомним, среднемесячная температура воздуха ноября 2016 года в Киеве составила +1,2°, что ниже климатической нормы на 0,9°.
Погода в Украине
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Винница+27°... +15°
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Днепр+27°... +16°
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Донецк+29°... +13°
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Житомир+28°... +15°
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Запорожье+27°... +16°
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Ивано-Франковск+26°... +13°
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Киев+28°... +17°
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Кировоград+27°... +15°
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Луганск+29°... +15°
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Луцк+27°... +16°
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Львов+25°... +14°
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Николаев+25°... +16°
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Одесса+28°... +15°
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Полтава+26°... +17°
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Ровно+28°... +15°
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Симферополь+26°... +11°
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Сумы+26°... +14°
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Тернополь+25°... +14°
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Харьков+26°... +16°
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Херсон+26°... +16°
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Хмельницкий+28°... +15°
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Черкассы+27°... +14°
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Чернигов+28°... +16°
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Черновцы+26°... +15°