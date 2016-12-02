Сегодня днем в Киеве до -1°, пройдет снег

Согласно данным Погода УНИАН, 2 декабря в столице днем до -1°, пройдет снег.

В Киеве пройдет снег / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -1°, вечером - до -2°. Ветер северо-восточный и юго-восточный, до 5.6 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 07:38, а зайдет в 15:56.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Погода УНИАН, 2 декабря в Украине ожидаются дожди и снег. Теплее всего будет на юге - до +5°.

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